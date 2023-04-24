ARM розробляє власні високопродуктивні чипи, щоб розширити бізнес та залучити нових клієнтів — Financial Times

Компанія ARM, відома як розробник однойменної процесорної архітектури, вирішила зайнятися розробкою власних чипів. Про це повідомляє Financial Times. Проте компаніям Qualcomm, MediaTek, Samsung та іншим не слід побоюватися появи нового конкурента. Arm має намір створювати чипи, щоб допомогти продемонструвати свої розробки та залучити нових клієнтів.

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Поінформовані джерела кажуть, що ці кроки націлені на залучення більшої кількості клієнтів та збільшення доходів та прибутку, перш ніж Arm спробує вийти на ринок NASDAQ та стати публічною компанією у США. Минулого року 22 клієнти Arm принесли колосальні 86% доходів. Занепокоєння полягає в тому, що якщо невелика кількість клієнтів вирішить піти, це негативно позначиться на великій частині бізнесу. Тому компанії необхідна ширша клієнтська база.

Arm сподівається, що нові прототипи чипів продемонструють, наскільки потужними можуть бути її архітектури. Компанія вже створила тестові зразки у партнерстві з виробниками TSMC та Samsung. Проєкт стартував близько шести місяців тому. За даними джерел, нові архітектури чипів є більш просунутими, ніж у попередніх напівпровідникових пристроях. Кеворк Кечичян, голова інженерної групи Arm, що розробляє прототипи чипів, раніше працював у Qualcomm та керував проєктом з розробки чипів Snapdragon.

Наголошується, що Arm не планує ліцензувати чи продавати чипи, а лише робить демонстраційні прототипи. Такі чипи можуть бути основою для мобільних пристроїв, ноутбуків та іншої електроніки. Робота Arm над покращенням продуктивності та безпеки своїх розробок матиме позитивні наслідки для користувачів смартфонів.

Нагадаємо, раніше розробник відеочипів Nvidia намагався придбати Arm за $40 млрд, але угоду так і не вдалося завершити.

Джерело: phonearena