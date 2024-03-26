Арнольд Шварценеггер каже, що отримав кардіостимулятор і тепер «трохи більше схожий на машину»

У своєму подкасті 76-річний актор повідомив, що минулого понеділка переніс операцію з встановлення електрокардіостимулятора (пристрою, який імплантують людині для відновлення та нормалізації порушень ритму серця).

Шварценеггер пожартував, що тепер «трохи більше схожий на машину» — відсилка до його культової ролі Термінатора.

«Ніхто б ніколи не подумав, що я почав тиждень з операції. Перш за все, я хочу, щоб ви знали, що у мене все чудово!», — заявив Арнольд, додавши, що вже у п’ятницю відвідав великий екологічний захід.

Він також подякував усій команді клініки Клівленда та лікарям і медсестрам, що «піклувалися про нього і зробили операцію максимально безболісною».

Шварценеггер зазначив, що йому порадили встановити кардіостимулятор, оскільки «деякі рубцеві тканини від попередньої операції зробили його серцебиття нерегулярним».

«Це життя з генетичною проблемою серця. Але ви не почуєте, як я скаржусь».

Як зазначає People, вперше Шварценеггеру замінили аортальний та легеневий клапани в 1997 році. Зрештою вони «прослужили 21 рік», і актор повернувся для заміни у 2018 році, коли «була доступна неінвазивна опція». У вересні Арнольд розповідав, що лікарі «помилились» і вимагали інвазивної операції — безпосередньо перед зйомками фільму «Термінатор: Фатум».

Наразі актор готується до знімань другого сезону серіалу «ФУБАР», які стартують за 6 тижнів.

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