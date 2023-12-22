ASUS анонсувала систему рідинного охолодження ProArt LC 420

Компанія ASUS повідомила про випуск першої системи рідинного охолодження серії ProArt ─ ProArt LC 420. Вона призначена для творчих професіоналів, яким необхідна висока продуктивність системи та низький рівень шуму.

СРО обладнана помпою з трифазним мотором, вбудованою у водоблок, і трьома 140-мм радіаторними вентиляторами Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM. Як заявляє виробник, помпа та вентилятори працюють тихо. 420-міліметрова СРО ProArt LC 420 розроблена для розташування у корпусах різної величини. Вона має 450-міліметрові армовані трубки з обплетенням, які забезпечують гнучкість для різноманітних сетапів. Новинка може використовуватися спільно з процесорами з роз’ємами Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700, AMD AM4 та AM5.

Замість RGB-підсвічування, яке могло б відволікати творця візуального контенту від роботи, ProArt LC 420 містить лише мінімалістичний індикатор із підсвічуванням на кришці помпи, розділений на сегменти. Вони відображають різні рівні швидкості вентилятора, показники температури або навантаження системи. За допомогою цього індикатора користувач може перевірити ефективність охолодження своєї системи. Ці налаштування також можна знайти в програмному центрі Armory Crate.

В Україні нові системи рідинного охолодження ASUS ProArt LC 420 очікуються в лютому 2024 року. Ціну буде оголошено ближче до початку продажів.