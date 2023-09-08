Австралійська безпілотна ракетна установка Funnel Web зацікавила Україну на виставці MSPO-2023

Компанія Black Sky з Австралії представила установку Funnel Web на виставці озброєння MSPO-2023. Її створення надихалося війною в Україні – за даними The Sun, вона зацікавила українських представників. Компанія хотіла б долучити новинку до арсеналу України на цій війні, але наразі про домовленості не повідомлялося.

Установкою Funnel Web, названою на честь смертоносного австралійського павука, можна керувати за допомогою контролера PlayStation чи схожого пристрою. На виставці у Польщі Black Sky Aerospace та розробник Funnel Web Systems успішно продемонстрували пристрій.

Компактна ракетна установка Funnel Web керується захищеним зв’язком військового стандарту. Вона має малі габарити – 60 см у ширину та 90 см у довжину, при вазі лише 1,5 кг та підтримує зміни конструкції за вимоги замовника. Пристрій підтримує ракети довжиною від 80 см до 1,2 м.

«Ми бачимо [сценарій] застосування, коли ракета повинна запускатися з місця, яке може наражати солдатів на надто великий ризик або бути іншим чином недоступним. Funnel Web може проникати в нові області та чекати, доки цілі не з’являться, а потім запускатися дистанційною командою. Якщо сили вторгнення знатимуть, що за будь-яким кутом можуть бути ракети на роботах – можливо, це змусить їх двічі подумати. Якщо роботи можуть допомогти розвантажити українців, чим швидше ми зможемо їх забезпечувати, тим краще», – каже глава Black Sky та колишній пілот австралійської армії Блейк Ніколіч.

Керівник інженерного відділу Funnel Web Systems Андре Преллер каже, що роботи відіграватимуть ключову роль у майбутніх війнах:

«Те, що зараз відбувається в Україні, демонструє, що інноваційний цикл має реагувати на нові загрози та можливості. Цикл [від ідеї до виробництва] має становити три тижні, а не три роки, і це те, що ми добре вміємо».

Ніколіч сказав, що австралійським компаніям знадобився менше ніж тиждень, щоб запустити інноваційний продукт після узгодження концепції. У грудневому інтерв’ю The Daily Telegraph він зауважив:

«Коли ми побачили, що відбувається в Україні, команда подумала, що це шанс розробити щось новаторське, що могло б допомогти. У нас ще є багато роботи, але я дуже пишаюся тим, як далеко команда зайшла у розв’язання проблем, щоб підвести нас до точки, коли ми запускаємо прототипи».

Компанія підтвердила, що технології запуску ракет готові для виготовлення на замовлення. Наразі потужності компанії здатні виробляти близько 100 ракет, 10 роботів та 25 ракет Ute на тиждень.