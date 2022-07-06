Автори серіалу «Володар перснів: Персні влади» показали ентів та низку інших персонажів

Майбутній серіал «Володар перснів: Персні влади» отримав нову порцію контенту, що демонструє багатьох персонажів, локації і навіть ентів. Автори показали тизер, але поки що він доступний лише на самому сервісі Prime Video.

Тизер починається з демонстрації пейзажів Середзем’я, а потім глядачам показують персонажів серіалу, які спостерігають за кометою, яка входить до атмосфери. При цьому фанатам уперше продемонстрували ентів – расу дерев’яних людей Середзем’я.

Показаний тизер є трейлером майбутнього трейлера. Наступний тизер автори планують ролдемонструвати 14 липня. Раніше автори показали, як виглядатимуть орки у серіалі.

Серіал «Володар перснів: Персні влади» знаходиться у розробці з 2017 року, а його прем’єра запланована на 2 вересня цього року. Його сюжет зосереджено на подіях Другої епохи.

Джерело: IGN