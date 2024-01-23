Автовиробники використовують напрацювання з перегонів Formula E для покращення серійних електромобілів

Традиційні автовиробники, які намагаються наздогнати лідерів електромобілів, як-от Tesla, покладаються на свої перегонові команди чемпіонату Formula E за інноваціями, щоб створити кращі серійні електромобілі з більшим запасом ходу та ефективністю й нижчою ціною.

Formula E все ще намагається залучити ентузіастів автоспорту, але поки Formula 1 все ще приваблює значно більшу аудиторію, через історичні причини, більші бюджети, наявність легендарних стаціонарних автодромів та кращу інформаційну підтримку.

Але традиційні автовиробники, які беруть участь в електричному чемпіонаті, кажуть, що перегони націлені на максимізацію регенерацію енергії — боліди Formula E починають перегони лише з 60% необхідного заряду акумулятора і повинні генерувати решту шляхом рекуперації енергії гальмування. Врешті перегонова серія допомагає їм розробляти більш ефективні двигуни та інвертори, а також програмне забезпечення для підвищення продуктивності та дальності пробігу, повідомляє Reuters.

Tata Motors інвестує у свій підрозділ Jaguar Land Rover 15 млрд фунтів стерлінгів, щоб наздогнати ринок електромобілів, використовуватиме технологію інвертора з карбіду кремнію, розроблену для автомобілів Formula E, щоб підвищити ефективність своїх електромобілів преміум-класу наступного покоління. JLR вже використала досвід управління температурою батареї, щоб збільшити запас ходу електромобілів Jaguar I-Pace EV на 20 кілометрів.

Nissan також є наздоганяючою на ринку електромобілів, плануючи до 2026 року випустити 19 повністю електричних моделей. Керівник команди Nissan Formula E Томмазо Вольпе заявив, що програмне забезпечення його перегонового автомобіля спочатку базувалося на програмному забезпеченні Nissan Leaf. За його словами, Nissan хоче використовувати більш ефективні двигуни, інвертори та менші акумуляторні батареї для масових електромобілів у всьому модельному ряді. А старший інженер команди у Франції щотижня зустрічається з розробниками силових агрегатів в Японії, щоб обмінятися останніми новинами.

Porsche бере у своєї команди Formula E не тільки технології для розробки розкішних електромобілів, а й таланти. За словами директора Флоріана Модлінгера, минулого року автовиробник перевів двох провідних інженерів програми Formula E на дорожні моделі.

Компанія Stellantis просуває електричні моделі доступного сегменту й бере напрацювання своєї команди DS Formula E і передає їх 13 внутрішнім брендам, щоб прискорити розвиток електромобілів, заявив директор DS Performance Еудженіо Францетті.