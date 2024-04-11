Багатомільйонні прибутки розробників в Apple App Store за останні дні виявилися багом

У деяких розробників був бентежний ранок, оскільки помилка в App Store Connect деякий час відображалися мільйонні прибутки від розміщених у магазині застосунків. App Store Connect надає розробникам статистику та аналітику, пов’язані з їхніми програмами. Хоча система досить надійна, час від часу виникають незначні проблеми, які можуть призвести до викривлення даних.

У постах на Mastodon останніми днями розробники повідомляли, що дані про продажі та прибутки відтворюють дуже некоректні дані. Через баг App Store Connect повідомив розробникам, що вони заробили набагато більше, ніж зазвичай, буквально мільйони доларів. на різних скриншотах можна було побачити доходи від близько $2 млн до понад $10 млн.

Один зі скриншотів показує, що Apple у якийсь час дізналася про проблему. На ньому є повідомлення у верхній частині сторінки: «Існує проблема з даними про продажі та виторг в режимі перегляду за 24 години з 10 квітня 2024 року, 22:00 за UTC. Ми працюємо над її розв’язанням».

Хоча збій у звітності сьогодні вранці змусив деякі серця битися швидше, в деяких випадках він може спричинити серйозні проблеми. Наприклад, компанії, які автоматизувала свої витрати на рекламу в App Store на основі доходу за годину, може виявити, що система тимчасово збільшила витрати на рекламу. Зважаючи на те, що звітність обчислюється мільйонами доларів, така помилка потенційно може коштувати надзвичайно дорого. Але наразі не повідомлялося про такі випадки.

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Джерело: Apple Insider