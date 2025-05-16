Lionsgate відмовилась від «Горця» з Генрі Кавіллом, бо режисер хотів «забагато грошей»

EMI Films

Місяць тому, попри галас навколо перезапуску «Горця», Lionsgate відмовилась від проєкту — і нині виявилось, що причина полягала ні в чому іншому, як в грошах.

Згідно з The Wrap, режисер Чад Стахелські, який вивів франшизу «Джон Вік» на мільярдні заробітки, нібито зажадав великий бюджет у розмірі $180 млн — непосильну суму для Lionsgate, але цілком прийняту для Amazon, яка перехопила проєкт у свої руки (нагадаємо, що саме цій компанії належить виробництво найдорожчого в історії серіалу «Персні влади»).

«‎Горець» від Стахелські — це римейк британського фантастичного фільму Рассела Малкехі 1986 року. Оригінальна стрічка розповідала про безсмертних бійців, персонажів Крістофера Ламберта, Шона Коннері та Кленсі Брауна, які мають битися «‎допоки не залишиться один» — і згодом перетворилась у медіафраншизу із ще кількома фільмами та серіалом з Едріаном Полом в головній ролі. Для довідки: серія «Горець» за всю свою історію заробила лише $141 млн у прокаті з урахуванням інфляції, тож тут вагання Lionsgate здаються цілком зрозумілими.

Серед інших причин — дуже нішева аудиторія і… Генрі Кавілл. Виявляється, студія була стривожена його останнім невдалими проєктами, на кшталт «Арґайлу» чи «Міністерства неджентльменської війни».

Очікується, що виробництво «Горця» Amazon розпочне у червні. Раніше Стахелські зазначав в інтерв’ю, що фільм планувався до релізу в кінотеатрах на 2027-2028 рік.

Щодо Кавілла, то він після прощання з Суперменом та Відьмаком, не мав іншого великого проєкту, окрім двох вищезгаданих, але, зважаючи на попередні угоди, перспективи є: окрім «Горця» актор підписався на фільм за мотивами «Вольтрона» та займається екранізацією «Warhammer 40,000».