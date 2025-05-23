«Балерина» Ани де Армас отримала «ембарго на негатив» — Lionsgate вимагає публікувати лише хороші відгуки до 4 червня

Lionsgate

Іноземні ЗМІ стикнулися з дивним видом ембарго для майбутнього фільму «Балерина» від Lionsgate — студія дозволила публікувати лише хороші відгуки до 4 червня, тоді як негативні лише після цієї дати.

Про це повідомляє Джордан Румі з World of Reel, з посиланням на електронні листи, які студія надіслала пресі. Якщо бути точним до формулювання, то Lionsgate дозволяє публікацію «відгуків з ентузіазмом» та без спойлерів з 22 травня, тоді як «критичні огляди» заборонені до 4 червня.

I gotta hand it to BALLERINA distributors Lionsgate, most studios don’t have the stones to come right out and say, “you’re allowed to tweet about it, but only if it’s positive” — commendable honesty! pic.twitter.com/BgYNQ64zQo — Charles Bramesco (@intothecrevasse) May 22, 2025

Дивно? Якщо не зважати на попередні чутки про перезйомки, то так. Ще торік видання The Wrap писало, що режисеру «Джона Віка» Чаду Стахелськи довелось перезняти «більшу частину» роботи свого колеги Лена Вайзмана, оскільки його версія «Балерини» вийшла «безладною». Це своєю чергою вплинуло на затримку розробки «Горця», яким опікувався Стахелськи, і те, що Генрі Кавілл, попередньо обраний на головну роль, приєднався до проєкту «Вольтрон».

Що цікаво, актор Єн Макшейн, який грає в «Балерині», випадково в інтерв’ю підтвердив додаткові зйомки з натяком, що фільм вийшов «не надто хорошим», тоді як в Lionsgate публічно заперечили всі чутки.

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«Балерина» — це спіноф «Джона Віка», що оповідає про колишню балерину Єву Маккаро, яка перетворюється на безжалісну вбивцю, аби помститись людям, які знищили її родину. Персонажка з’являлась в оригінальних фільмах франшизи, але грала її Юніті Фелан. Ана де Армас запропонує новий погляд на Маккаро, і власне не буде самотньою в боях — Кіану Рівз повторить роль Джона Віка, оскільки події розгортаються між третьою і четвертою стрічкою серії, де його герой ще не мав трагічного фіналу. Окрім де Армас та Рівза, до акторського складу «Балерини» приєднались Норман Рідус, вищезгаданий Макшейн, Анжеліка Г’юстон, Габріель Бірн, Каталіна Сандіно Морено і покійний Ленс Реддік.

Сайт Comicbook тим часом зробив короткий огляд перших реакцій, які й справді вийшли надзвичайно позитивними, з похвалою за екшен і акторську гру де Армас. Дехто дійшов до того, що визначив «Балерину» як фільм року — дізнатись, чи так це в реальності можна вже з 4 червня, коли стрічка стартує в українських кінотеатрах.

Нагадаємо, що у квітні Lionsgate офіційно оголосила про розробку «Джон Вік 5», який покаже «абсолютно нову історію», не пов’язану з Високим столом. Кіану Рівз повернеться до ролі, попри свою, здавалось би, смерть в попередньому фільмі. Також студія анонсувала розробку мультфільму-приквелу з озвучкою Рівза, живий» спіноф про сліпого вбивцю Кейна і серіальний спіноф «John Wick: Under the High Table».