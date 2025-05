«Балерина» Ани де Армас отримала «ембарго на негатив» — Lionsgate вимагає публікувати лише хороші відгуки до 4 червня

Іноземні ЗМІ стикнулися з дивним видом ембарго для майбутнього фільму «Балерина» від Lionsgate — студія дозволила публікувати лише хороші відгуки до 4 червня, тоді як негативні лише після цієї дати.

Про це повідомляє Джордан Румі з World of Reel, з посиланням на електронні листи, які студія надіслала пресі. Якщо бути точним до формулювання, то Lionsgate дозволяє публікацію «відгуків з ентузіазмом» та без спойлерів з 22 травня, тоді як «критичні огляди» заборонені до 4 червня.

I gotta hand it to BALLERINA distributors Lionsgate, most studios don’t have the stones to come right out and say, “you’re allowed to tweet about it, but only if it’s positive” — commendable honesty! pic.twitter.com/BgYNQ64zQo

— Charles Bramesco (@intothecrevasse) May 22, 2025