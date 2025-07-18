Новини Ігри 18.07.2025 comment views icon

«Батько Elder Scrolls» йде з ігрової індустрії через рак: «Його час з нами обмежений»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

«Батько Elder Scrolls» йде з ігрової індустрії через рак: «Його час з нами обмежений»
Elder Scrolls — Arena

«Батько Elder Scrolls», який стояв за створенням перших частин культової серії, відходить від розробки ігор. Джуліан Лефей залишає ігрову індустрію через рак.

На жаль, творець змушений залишити свій останній проєкт The Wayward Realms до релізу (наприкінці розповімо про нього), каже його колега та друг Тед Петерсон зі студії OnceLost Games. Протягом останніх років Джуліан Лефей боровся з раком, але зрозумів, що настав час зосередитися на собі та близьких. Як розповів Петерсон у відео, Лефей пішов з посади технічного директора в OnceLost Games «заради свого здоров’я та щоб прожити свої останні хвилини в оточенні близьких».

Джуліан Лефей — головна рушійна сила першої частини Elder Scrolls

Його друг пригадав, як починалася їхня спільна історія. Їхня перша зустріч відбулася понад 30 років тому, коли ще юний Тед перебував в пошуках роботи. Йому вдалося домовитися про співбесіду на посаду молодшого автора в Bethesda Softworks, коли він ледь закінчив коледж.

«Я ніколи раніше не працював у компанії, яка розробляє відеоігри. І коли я прийшов, то Джуліан сказав: “Якщо отримаєш роботу — забудь про костюми”», — пригадує Тед Петерсон.

Свій шлях в Bethesda Джуліан Лефей провів на посаді головного інженера, а також вважався головною рушійною силою першої частини Elder Scrolls — Arena. За його плечима були The Elder Scrolls 2: Daggerfall та Battlespire, перш ніж він покинув студію в 1998 році. Саме тому в спільноті його часто називають «батьком Elder Scrolls», хоча до хітових Oblivion та Skyrim він не має стосунку.

«Батько Elder Scrolls» йде з ігрової індустрії через рак: «Його час з нами обмежений»
Джуліан Лефей посередині кадру / Wikimedia Commons

Петерсон описує Лефея як «ексцентричну фігуру», дуже високого й стрункого, з кумедною свого часу зачіскою та крутим хакерським вайбом. Він пригадав, що Arena спочатку замислювалася як гра радше про бійки, але завдяки Лефею перетворилася на RPG. І тепер серія Elder Scrolls всесвітньовідома гра, яка налічує мільйони фанатів з різних поколінь та навіть продовжує розроблятися (зі швидкістю равлика).

«Я міг би розповісти історії про нашу дружбу та про те, як ми нещодавно працювали разом з нашою командою над Wayward Realms як креативні та технічні директори, але мені потрібно перейти до суті. Джуліан мужньо бореться з раком. Його лікарі повідомили нам, що його час з нами обмежений, і ми готуємося попрощатися зі справжньою легендою індустрії», — додає він.

Навіть у такому стані Лефей до останнього продовжував працювати над The Wayward Realms. Але тепер змушений відійти від OnceLost Games заради здоров’я. Петерсон закликає спільноту залишити слова підтримки: «Ваші слова підтримки значать більше, ніж ви можете собі уявити, не лише для Джуліана, але й для всіх нас, хто мав честь працювати разом з ним».

Розробник також розповів, що команда вже мала можливість попрощатися з Лефеєм. Він сидів біля його лікарняного ліжка та зачитував повідомлення від колег уголос, а Джуліан диктував відповіді, «що досить важко зробити крізь сльози». Відео закінчується словами самого Лефея, які він сказав команді під час останньої зустрічі:

«Це особисте. А якщо це не особисте, то ви просто виконуєте роботу за плату, і у вас ніколи не буде мотивації досягти значної мети», — резюмував Лефей.

Трохи про The Wayward Realms — останнє творіння «Батька Elder Scrolls»

Тепер, як обіцяли, трохи розповімо про The Wayward Realms. Це масштабна фентезійна RPG, яка розгортається на великому архіпелазі з сотнями островів. Головний герой потрапляє туди, де десятки фракцій змагаються за владу, а його вибори матимуть реальні наслідки.

Проте геймпмлей (на відео нижче) створено так, щоб стати духовним наступником Daggerfall, поєднуючи класичну RPG-структуру з сучасною графікою на базі Unreal Engine 5. Гравець може досліджувати світ, взаємодіяти з персонажами, створювати заклинання, лазити по будівлях, керувати човнами й впливати на сюжет через власні рішення. У грі класично доступні люди, ельфи, гноми — а також система репутації, класів і процедурно створений світ.

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The Wayward Realms наразі активно розроблять, і точна дата релізу ще не оголошена. На сторінці Steam вона позначена як «незабаром». Команда OnceLost Games торік запускала кампанію на Kickstarter, щоб профінансувати ранній доступ. Їм вдалося зібрати понад $800 тисяч від майже 10 тисяч користувачів.

Джерело: PC Gamer

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