Battlefield у В'єтнамі? Анонсовано шутер Hell Let Loose: Vietnam з авіацією та кораблями

Hell Let Loose: Vietnam / Team17 & Expression Games

Good morning, Vietnam! Шутер Hell Let Loose отримає повноцінне продовження, яке перенесе серію у В’єтнам. Гравці опиняться серед джунглів, річок і тунелів війни 1965–1973 років.

У Hell Let Loose: Vietnam з’являться нові мапи, зброя та техніка тієї епохи. Головна новинка — вертольоти, яких раніше в серії не було. Вони доставлятимуть бійців у зони висадки, підвозитимуть припаси, проводитимуть розвідку й забезпечуватимуть підтримку з повітря. Додатково будуть патрульні катери, а також можливість воювати й будувати тунелі, граючи за солдатів Північного В’єтнаму.

Гра, як і оригінал, робить ставку не на аркадну динаміку, а на хардкорний мілсім Жанр ігр, що імітує реалістичні військові операції з акцентом на тактику, командну взаємодію та симуляцію бойових умов. Танки тут повільні й важкі, солдати гинуть від одного пострілу в груди, а перемога залежить від чіткого командування і злагодженої роботи взводів. Тож гравцям краще координувати один одного.. Тож хоча тут є режими захоплення, які повернуться в Battlefield 6, але за відчуттями Hell Let Loose значно ближча до Squad або Arma.

Розробкою займається студія Expression Games, яку залучила Team17 після того, як права на серію перейшли від Black Matter у 2022 році. Оригінал з того часу встиг отримати чотири роки патчів і суттєві покращення. Тим часом Black Matter змінила назву на Good Fun Corporation і працює над новим проєктом.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Hell Let Loose: Vietnam вийде у 2026 році на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. Гра вже має сторінку у Steam. На відміну від першої частини, цього разу не планується ранній доступ.

Джерело: PC Gamer