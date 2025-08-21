Новини Ігри 21.08.2025 comment views icon

Battlefield у В'єтнамі? Анонсовано шутер Hell Let Loose: Vietnam з авіацією та кораблями

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Battlefield у В'єтнамі? Анонсовано шутер Hell Let Loose: Vietnam з авіацією та кораблями
Hell Let Loose: Vietnam / Team17 & Expression Games

Good morning, Vietnam! Шутер Hell Let Loose отримає повноцінне продовження, яке перенесе серію у В’єтнам. Гравці опиняться серед джунглів, річок і тунелів війни 1965–1973 років.

У Hell Let Loose: Vietnam з’являться нові мапи, зброя та техніка тієї епохи. Головна новинка — вертольоти, яких раніше в серії не було. Вони доставлятимуть бійців у зони висадки, підвозитимуть припаси, проводитимуть розвідку й забезпечуватимуть підтримку з повітря. Додатково будуть патрульні катери, а також можливість воювати й будувати тунелі, граючи за солдатів Північного В’єтнаму.

Гра, як і оригінал, робить ставку не на аркадну динаміку, а на хардкорний мілсімЖанр ігр, що імітує реалістичні військові операції з акцентом на тактику, командну взаємодію та симуляцію бойових умов. Танки тут повільні й важкі, солдати гинуть від одного пострілу в груди, а перемога залежить від чіткого командування і злагодженої роботи взводів. Тож гравцям краще координувати один одного.. Тож хоча тут є режими захоплення, які повернуться в Battlefield 6, але за відчуттями Hell Let Loose значно ближча до Squad або Arma.

Battlefield у В'єтнамі? Анонсовано шутер Hell Let Loose: Vietnam з авіацією та кораблямиBattlefield у В'єтнамі? Анонсовано шутер Hell Let Loose: Vietnam з авіацією та кораблямиBattlefield у В'єтнамі? Анонсовано шутер Hell Let Loose: Vietnam з авіацією та кораблямиBattlefield у В'єтнамі? Анонсовано шутер Hell Let Loose: Vietnam з авіацією та кораблямиBattlefield у В'єтнамі? Анонсовано шутер Hell Let Loose: Vietnam з авіацією та кораблями

Розробкою займається студія Expression Games, яку залучила Team17 після того, як права на серію перейшли від Black Matter у 2022 році. Оригінал з того часу встиг отримати чотири роки патчів і суттєві покращення. Тим часом Black Matter змінила назву на Good Fun Corporation і працює над новим проєктом.

Hell Let Loose: Vietnam вийде у 2026 році на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. Гра вже має сторінку у Steam. На відміну від першої частини, цього разу не планується ранній доступ.

Джерело: PC Gamer

