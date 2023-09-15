Без права на ремонт: Google не відновлюватиме тріснуті екрани Pixel Watch

Якщо ви пошкодили екран свого смартгодинника Pixel Watch — на офіційний ремонт від Google можете не розраховувати.

Власники носимих пристроїв висловлюють своє невдоволення у соцмережах та форумах підтримки Google. В одному офіційному чаті представник служби підтверджує, що Google «не має центрів ремонту чи обслуговування» для смартгодинників.

«Зараз у нас немає варіантів ремонту для Google Pixel Watch. Якщо ваш годинник пошкоджений, ви можете зв’язатися з командою підтримки клієнтів Google Pixel Watch, щоб перевірити варіанти заміни», — підтвердила речниця Google Бріджит Старкі.

Старкі також звернула увагу, що в гарантії пристроїв Google зазначено, що вона не поширюється «на пошкодження, викликані зносом, нещасними випадками, неправильним використанням, розбираннями, обслуговуванням неавторизованими Google технічними спеціалістами та зовнішніми причинами (пошкодження рідиною, гострими предметами, вплив надмірної сили, аномалії електричного струму, що подається на продукт Google, а також екстремальними температурними чи навколишніми умовами).

Ця гарантія дозволяє власникам самостійно справлятися з пошкодженнями, спричиненими падінням або випадковими ударами, і, згідно з Google Store, варіанту розширеної гарантії для Pixel Watch немає. Якщо ваш смартгодинник випадково пошкоджено, можливо це його кінець — при тому, що технічний ремонт був би реальним.

На сайті компанії iFixit, яка займається продажем запчастин та публікує інструкції з ремонтів, є докладний посібник того, як відновити смартгодинник. Хоча незрозуміло, де придбати запасні частини, якщо Google не розглядає варіантів ремонту пристрою. Деякі коментатори пропонують придбати для цього неушкоджений Pixel Watch на eBay, хоча навряд на цьому можна зекономити у порівнянні з покупкою вживаного чи нового Pixel Watch на заміну.

Pixel Watch має куполоподібний скляний дисплей і його легко можна зламати за необережністю. Торік автор The Verge пошкодив екран смартгодинника за кілька днів після огляду, хоча й не вдаряв його об тверді поверхні.

Утім не лише Google ускладнює ремонти — відновлення Apple Watch історично було дорогим і важким завданням. Наприклад, без AppleCare Plus компанія наводить фіксовану оцінку у $299 для Series 8 і $499 для Apple Watch Ultra, а з гарантією ціна знижується до $69 і $79 відповідно (не враховуючи вартість самої AppleCare). Водночас ви принаймні зможете відправити Apple Watch на ремонт, навіть якщо покупка нового може бути більш економічно вигідною в довгостроковій перспективі.

Google, як очікується, випустить новий Pixel Watch 2 у жовтні зі, здається, майже ідентичним дизайном. І хороша новина полягає у тому, що техногіганту, схоже, доведеться, змінити своє ставлення до ремонтів у майбутньому — Каліфорнія цього тижня прийняла законопроєкт про право на ремонт, який вимагає від компаній надавати запасні частини для електроніки протягом трьох років, якщо вони коштують від $50 і більше, і протягом семи років для пристроїв вартістю від $100.

Джерело: The Verge