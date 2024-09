Серіал «Володар перснів» показав орка-пацифіста, що прощається з дружиною та немовлям — фани Толкіна шаленіють

«Симпатична» родина орків в серіалі «Володар перснів» від Amazon викликала шквал суперечок та невдоволення в мережі.

На тлі звичайних (кровожерливих та жорстоких) орків виділяється один солдат-пацифіст, який не хоче брати участі у війні. В одній зі сцен серіалу він із жалем прощається із родиною — і це, до речі, вперше, коли в екранізації творів Дж. Р. Р. Толкіна показують жінку-орка з немовлям.

Tolkien SPECIFICALLY wrote the orcs to be irredeemably evil, they are born from evil to serve evil. Trying to make them out to be a marginalized group is beyond stupid

This is like spitting on Tolkien’s writing and legacy https://t.co/Aiv7lEur2C

