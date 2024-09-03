Новини Кіно 03.09.2024 о 14:45 comment views icon

Серіал «Володар перснів» показав орка-пацифіста, що прощається з дружиною та немовлям — фани Толкіна шаленіють

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Серіал «Володар перснів» показав орка-пацифіста, що прощається з дружиною та немовлям — фани Толкіна шаленіють

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«Симпатична» родина орків в серіалі «Володар перснів» від Amazon викликала шквал суперечок та невдоволення в мережі.

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На тлі звичайних (кровожерливих та жорстоких) орків виділяється один солдат-пацифіст, який не хоче брати участі у війні. В одній зі сцен серіалу він із жалем прощається із родиною — і це, до речі, вперше, коли в екранізації творів Дж. Р. Р. Толкіна показують жінку-орка з немовлям.

Критики знову почали говорити про порушення канону та неповагу до детально розробленої історії Толкіна — однак дехто пропонує зважати на те, що технічно порушень книжкової історії не було, оскільки сам Толкін був не певен щодо справжньої природи орків. Водночас змінюється тон обох трилогій Пітера Джексона, де орки — це жорстокі солдати без здатності до співпереживання. Вигляд невинного орка-немовляти ставить під сумнів зло, притаманне расі орків — і зі сцени очевидно, що мати любить його й отримує любов у відповідь.

Серіал «Володар перснів» показав орка-пацифіста, що прощається з дружиною та немовлям — фани Толкіна шаленіють

Початково за Толкіном, орки — це безглузді маріонетки, які не мали справжньої мови й отримали здатність лише повторювати слова. Письменник вважав, що їх міг створити Морґот (наставник Саурона), а потім відображав як «зіпсоване відгалуження ельфів», закатованих до божевілля. Сам Толкін боровся із думкою про те, що зло може створювати нове життя і, здавалося, не любив ідею про те, що орки походять від понівечених ельфів, оскільки це б призвело до деяких розбіжностей, як-от відсутності в них безсмертя.

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У пізніші роки Толкін дивився на орків дещо тонше, часто порівнюючи їх з людьми — він вкладав їм в уста подібні до живих розмови й наділяв здатністю приймати рішення. Письменник помер, так остаточно і не визначивши природу орків, і залишив шанс фанам обговорювати їхнє походження.

Щодо трилогії Джексона, то вона розглядає розбіжності Толкіна в сцені із Cаруманом, який пояснює оркам, що вони — нащадки ельфів, які були закатованими та зіпсованими (подібні слова згадує й нова Ґаладріель у розмові з Адаром), а згодом показує гібрида орка з людиною, який виходить із землі. Водночас «милі» нюанси у фільмах Джексона відсутні — орки залишаються невиправними.

Серіал «Володар перснів» показав орка-пацифіста, що прощається з дружиною та немовлям — фани Толкіна шаленіють

Щодо сімей орків, то, до прикладу, в «Гобіті» Ґолум розказує, як зловив та з’їв «маленького гобліна-імпа»; так само тут був зображений орк Болг, який успадкував керівну посаду від свого батька Азога. Толкін також писав, що орки «розмножувалися за манерою Дітей Ілуватара», тобто як ельфи та люди.

За матеріалами Forbes.com

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