У серіалі «Володар перснів» знайшли деталі, які викривають Незнайомця — він не той, ким здається

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У четвертому епізоді другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» уважні глядачі помітили підказку щодо особи Незнайомця. Загадковий Істарі може бути не тим, ким всі думають.

Це невелика деталь, яку легко не помітити, якщо цілеспрямовано не шукати відповідь на питання та не знати творів Толкіна. У них та у листах письменника згадуються Сині маги Алатар і Палландо — теж Істарі, відправлені валар до людей, як Ґендальф чи Саруман. Про них відомо небагато, проте вони діяли на Cході та Півдні, куди прийшли Незнайомець і Норі.

«Я не міг не помітити світло-блакитний халат, який висів на стіні в будинку Тома [Бомбаділа] (~20 хвилина). Можливо, це буде прощальний подарунок для Незнайомця умайбутньому епізоді», — пише один з глядачів на Reddit.

Як раз у часи створення Кільця Влади в Другу Епоху Середзем’я, Алатар і Палландо стали першими з Істарі та були відправлені на Схід, щоб скерувати людей проти Саурона та допомогти вигнанцям, які відмовлялися поклонятися Морготу в Першу Епоху.

«Вони на 100% збираються це зробити, тому що Том називає мантію Незнайомця «брудною мантією». Цілком очевидно, що вони дадуть Незнайомцю блакитну мантію. Ще один не дуже тонкий натяк: кожного разу, коли на екрані з’являється блакитна мантія, відтворюється тема Незнайомця», — заявив інший фанат.

Інше ім’я Алатара — Морінетар, що означає «вбивця темряви» на ельфійській мові Квенья, про це теж говорять у здогадках.

«Також є дві інші підказки, одна була раніше, друга зараз. На початку він сказав: «Ти прийшов із тіні, і я прошу тебе повернутися до тіні». І тепер Том сказав йому, що його завдання — протистояти як Саурону, так Темному Чарівнику, чи не доречно було б назвати його «вбивця темряви»? Я кажу, що це Алатар».

Поширеною версією є думка, що незнайомець — це Ґендальф (значною мірою тому, що Сині маги не надто відомі широкому загалу). Деякі деталі доводять це, але інші суперечать.

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Джерело: GamesRadar

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