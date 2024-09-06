Новини Кіно 06.09.2024 о 11:12 comment views icon

У серіалі «Володар перснів» знайшли деталі, які викривають Незнайомця — він не той, ким здається

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Андрій Русанов

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У серіалі «Володар перснів» знайшли деталі, які викривають Незнайомця — він не той, ким здається

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У четвертому епізоді другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» уважні глядачі помітили підказку щодо особи Незнайомця. Загадковий Істарі може бути не тим, ким всі думають.

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Це невелика деталь, яку легко не помітити, якщо цілеспрямовано не шукати відповідь на питання та не знати творів Толкіна. У них та у листах письменника згадуються Сині маги Алатар і Палландо — теж Істарі, відправлені валар до людей, як Ґендальф чи Саруман. Про них відомо небагато, проте вони діяли на Cході та Півдні, куди прийшли Незнайомець і Норі.

«Я не міг не помітити світло-блакитний халат, який висів на стіні в будинку Тома [Бомбаділа] (~20 хвилина). Можливо, це буде прощальний подарунок для Незнайомця умайбутньому епізоді», — пише один з глядачів на Reddit.

Як раз у часи створення Кільця Влади в Другу Епоху Середзем’я, Алатар і Палландо стали першими з Істарі та були відправлені на Схід, щоб скерувати людей проти Саурона та допомогти вигнанцям, які відмовлялися поклонятися Морготу в Першу Епоху.

«Вони на 100% збираються це зробити, тому що Том називає мантію Незнайомця «брудною мантією». Цілком очевидно, що вони дадуть Незнайомцю блакитну мантію. Ще один не дуже тонкий натяк: кожного разу, коли на екрані з’являється блакитна мантія, відтворюється тема Незнайомця», — заявив інший фанат.

Інше ім’я Алатара — Морінетар, що означає «вбивця темряви» на ельфійській мові Квенья, про це теж говорять у здогадках.

«Також є дві інші підказки, одна була раніше, друга зараз. На початку він сказав: «Ти прийшов із тіні, і я прошу тебе повернутися до тіні». І тепер Том сказав йому, що його завдання — протистояти як Саурону, так Темному Чарівнику, чи не доречно було б назвати його «вбивця темряви»? Я кажу, що це Алатар».

Поширеною версією є думка, що незнайомець — це Ґендальф (значною мірою тому, що Сині маги не надто відомі широкому загалу). Деякі деталі доводять це, але інші суперечать.

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Джерело: GamesRadar

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