Новини Пристрої 08.01.2024 о 17:14 comment views icon

AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 вийде 31 січня – майже аналог хітового 5800X3D (і на $100 дешевше)

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 вийде 31 січня – майже аналог хітового 5800X3D (і на $100 дешевше)

У рамках CES 2024 AMD представляє чотири нові процесори для платформи AM4  – офіційна інформація про них вже відома пресі. Серед нових CPU – два 8-ядерних Ryzen 7, з 3D V-Cache і без, та два бюджетних процесори Ryzen 7 GT.

AMD Ryzen 5700X3D

Ryzen 7 5700X3D має 8 ядер та працює на базовій тактовій частоті 3,0 ГГц, яка може збільшуватися до 4,1 ГГц. Чип отримав 100 МБ загального кешу та 105 Вт TDP. Ці характеристики нагадують Ryzen 7 5800X3D, який в основному відрізняється вищою на 400 МГц тактовою частотою. Цей надзвичайно популярний серед геймерів процесор AM4 дебютував у квітні 2020 року за ціною $449, а зараз коштує приблизно за $359. Вартість 5700X3D у $249 робить процесор привабливим.

Ryzen 7 5700 без 3D V-Cache коштуватиме $175. Окрім відсутності додаткового кешу, чип відрізняється підвищеною до 3,7 ГГц базовою тактовою частотою. Але замість ядер Vermeer чип складається з Cezanne (без вбудованої графіки), що означає відсутність підтримки PCIe Gen4.

AMD Ryzen 5700X3D

Два бюджетних процесори Ryzen 5 5600GT та 5500GT мають 6 ядрами (хоча слайд вище помилково називає останній чотириядерним). Обидва процесори також побудовані на кристалі Cezanne і мають вбудовану відеокарту Radeon. AMD встановила ціни на рівні $140 та $125 відповідно.

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Джерело: Videocardz

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