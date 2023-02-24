Єврокомісія наказала співробітникам видалити TikTok зі своїх телефонів до 15 березня – соцмережа називає такий підхід «неєвропейським»

Після Конгресу США Європейська Комісія також почала робити кроки, щоб обмежити використання застосунку TikTok. Виконавчий орган ЄС наказав усім своїм 32 тис. співробітникам видалити TikTok з телефонів та пристроїв організації, а також з їхніх особистих смартфонів, якщо на них встановлені офіційні застосунки ЕК, такі як електронна пошта та Skype for Business.

У заяві Єврокомісії йдеться, що таке рішення було ухвалено для «захисту даних та підвищення кібербезпеки». Жодних додаткових пояснень зроблено не було. Співробітники мають час до 15 березня, щоб відмовитися від TikTok, інакше вони ризикують втратити можливість використовувати офіційні застосунки ЄК.

Материнська компанія TikTok ByteDance незадоволена діями Єврокомісії із заборони застосунку, а її представник заявив:

«Ми розчаровані цим рішенням, яке ми вважаємо помилковим і заснованим на фундаментальних помилках».

Адміністрація TikTok розкритикувала рішення Європейської Комісії заборонити своїм співробітникам використовувати застосунок соцмережі на своїх телефонах як «неєвропейську». Віцепрезидент компанії з європейської громадської політики також сказав, що TikTok не була проінформована Єврокомісією про це рішення, і він дізнався про нього лише з повідомлень у новинах.

Джерело: neowin 1, 2