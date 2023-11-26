Новини IT-бізнес 26.11.2023 о 08:00 comment views icon

Біткойн коштує майже $38 000 та впевнено продовжує ралі зростання з початку року

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Біткойн коштує майже $38 000 та впевнено продовжує ралі зростання з початку року

Ціни на криптовалюту відновилися після значного падіння на початку тижня, а в п’ятницю біткойн досяг нового максимуму за 2023 рік.

За день Bitcoin виріс на 1,42%, до $37 862, вперше з травня 2022 року. За результатами тижня він показав зростання на 3,9%.

Тим часом Ethereum піднявся вище психологічного рівня $2000 і коштував $2104. Друга за ринковою капіталізацією криптовалюта цього тижня досягла частки ринку понад 8%.

Solana отримала найбільший приріст за рік – більш ніж на 476% порівняно з 130% Біткойна.

Інвестори перетравлюють кінець правління Чанпена «CZ» Чжао на найбільшій біржі світу Binance після того, як на початку цього тижня він погодився визнати себе винним у федеральних кримінальних звинуваченнях, висунутих Міністерством юстиції США. Ця новина надійшла менше ніж через місяць після того, як засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був визнаний винним у федеральному судовому процесі щодо шахрайства та змови.

Трейдери також взяли до уваги протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи, які показали, що чиновники не висловлювали бажання скорочувати процентні ставки найближчим часом.

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Джерело: CNBC

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