Біткойн коштує майже $38 000 та впевнено продовжує ралі зростання з початку року

Ціни на криптовалюту відновилися після значного падіння на початку тижня, а в п’ятницю біткойн досяг нового максимуму за 2023 рік.

За день Bitcoin виріс на 1,42%, до $37 862, вперше з травня 2022 року. За результатами тижня він показав зростання на 3,9%.

Тим часом Ethereum піднявся вище психологічного рівня $2000 і коштував $2104. Друга за ринковою капіталізацією криптовалюта цього тижня досягла частки ринку понад 8%.

Solana отримала найбільший приріст за рік – більш ніж на 476% порівняно з 130% Біткойна.

Інвестори перетравлюють кінець правління Чанпена «CZ» Чжао на найбільшій біржі світу Binance після того, як на початку цього тижня він погодився визнати себе винним у федеральних кримінальних звинуваченнях, висунутих Міністерством юстиції США. Ця новина надійшла менше ніж через місяць після того, як засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був визнаний винним у федеральному судовому процесі щодо шахрайства та змови.

Трейдери також взяли до уваги протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи, які показали, що чиновники не висловлювали бажання скорочувати процентні ставки найближчим часом.

Джерело: CNBC