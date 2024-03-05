Біткоїн оновив свій історичний максимум — ціна за монету сягнула $69,2 тис.

У вівторок внаслідок великого попиту на ETF біткоїнів флагманська криптовалюта знову підстрибнула у ціні, оновивши власний історичний рекорд до $69, 2 тис. (у листопаді 2021 року монета оцінювалась у $68,9 тис.).

Як зазначає Reuters, з жовтня 2023 року біткоїн зріс на загалом 160%, де 44% припало саме на лютий цього року — така упевнена «хода» монети різко контрастує з 2022 роком, який перебував у затяжній криптозимі й відзначився низкою банкрутств і скандалів.

Велика заслуга у нинішньому зростанні полягає у тому, що в США на початку 2024-го зрештою схвалили ETF біткоїнів — біржові фонди, які відстежують криптовалюту за допомогою ф’ючерсних контрактів на фондовій біржі (за даними LSEG, чисті надходження в 10 найбільших ETF біткоїнів досягли $2,17 мільярда). На додаток до цього, біткоїн і криптовалюта в цілому отримали поштовх через перспективу зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, що часто спонукає інвесторів спрямовувати капітал в активи з вищою прибутковістю або більшою нестійкістю.

Аналітики кажуть, що біткоїн також виграв перед квітневим так званим халвінгом – процесом, який відбувається кожні чотири роки, під час якого швидкість випуску токенів, а також винагороди майнерам скорочуються вдвічі. Пропозиція біткоїнів обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто.

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