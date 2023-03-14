Біткоїн подорожчав до $26 500 (+$2,5 тис. за день) на тлі вливання ФРС США в банківську систему та сповільнення інфляції до 6%

Підвищення ціни біткоїна до $26 500 відбулося на тлі краху «технологічних» банків Silicon Valley Bank, Silvergate та Signature. Федеральна резервна система США взяла під управління Silicon Valley, виділивши $25 млрд на його фінансування, а також вживає інших заходів для запобігання кризі ліквідності. Проблема відсунула на другий план інфляцію в США і, можливо, змусить ФРС переглянути попереднє рішення про підвищення ставки.

Індекс споживчих цін у США за рік зріс на 6%, причому середня ціна нерухомості зросла на 8,9% за рік. Базова інфляція протягом року становила 5,5%, порівняно з 5,6% у січні. Такий рівень інфляції далекий від торішнього 41-річного рекорду 9,1%, але не відповідає й цільовому показнику ФРС у 2%. У грудні організація прогнозувала зростання ставки до 5,1% на початку 2023 року, проте банківська криза, ймовірно, змусить її переглянути плани.

На відміну від криптовалютного Silvergate, який зазнав відпливу коштів та самоліквідувався, проблеми Silicon Valley Bank пов’язані роботою в «середовищі з високими відсотковими ставками», на думку міністра фінансів США Дженет Еллен.

У момент публікації цієї новини ціна біткоїна зберігається на рівні ~$26 000, після невеликого відкату до $25 900.