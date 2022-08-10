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Blizzard припиняє продаж лутбоксів у Overwatch 30 серпня. Гравці отримуватимуть безкоштовні косметичні предмети до виходу Overwatch 2

Blizzard припиняє продаж лутбоксів у Overwatch 30 серпня. Гравці отримуватимуть безкоштовні косметичні предмети до виходу Overwatch 2

У своєму блозі компанія Blizzard повідомила про припинення продажу лутбоксів у грі Overwatch 30 серпня. Ця дата збігається із закінченням нещодавнього івенту Anniversary Remix Vol. 3.

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Гравці, як і раніше, отримуватимуть безкоштовні лутбокси після 30-го числа. Крім того, гра автоматично відкриє будь-які лутбокси в інвентарі гравця перед запуском Overwatch 2, який відбудеться 4 жовтня. З виходом нової гри, що замінить перший Overwatch, гравці не втратять скіни та іншу косметику до моменту переходу.

Blizzard припиняє продаж лутбоксів у Overwatch 30 серпня. Гравці отримуватимуть безкоштовні косметичні предмети до виходу Overwatch 2

З анонсом Overwatch 2 у червні Blizzard відмовилася від лутбоксів на користь сезонного бойового пропуску і внутрішньоігрового магазину, що постійно оновлюватиметься. Цей крок був зроблений після того, як студія оголосила, що не випустить Diablo Immortal у Бельгії та Нідерландах через закони цих країн, що забороняють такий спосіб монететизації.

Blizzard припиняє продаж лутбоксів у Overwatch 30 серпня. Гравці отримуватимуть безкоштовні косметичні предмети до виходу Overwatch 2

Трейлери Overwatch 2 та інших очікуваних у найближчому часі ігор можна побачити у матеріалі ITC.ua про презентацію Xbox & Bethesda Games Showcase.

Від Starfield до Overwatch 2: всі анонси та трейлери майбутніх ігор з презентації Xbox & Bethesda Games Showcase

Джерела: Engadged, Blizzard


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