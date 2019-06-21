«Это вполне весело и этично, людям это нравится». Вице-президент Electronic Arts назвала лутбоксы приятными сюрпризами, сравнив их с шоколадными яйцами Kinder

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На днях Комитет парламента Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту организовал встречу, где обсуждались технологии, вызывающие зависимость. На встрече, которая проходила в формате общественных слушаний, выступили сотрудники Epic Games и Electronic Arts (EA). Интересы EA отстаивала Кэрри Хопкинс, занимающая должность вице-президент по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами. Выступая перед британскими парламентариями, вице-президент EA заявила, что лутбоксы — это «этичная и веселая» часть видеоигр EA, сравнив спорную модель монетизации со знаменитыми шоколадными яйцами Kinder.

Кэрри Хопкинс дала новое определение лутбоксам после того, как шотландский депутат Брендан О’Хара спросил, считает ли EA эту практику этичной.

«Мы не называем эту механику лутбоксами. Для нас это способ сделать сюрприз. Если вы, например, пойдете в магазин игрушек, то обнаружите много игрушек с сюрпризами. Людям нравятся сюрпризы. Поэтому так популярны шоколадные яйца Kinder, игрушки Hatchimals или LOL Surprise. Мы же адаптируем эту механику для видеоигр — самым ярким примером будет, конечно, FIFA — и это вполне этично и весело, людям такое нравится» Кэрри Хопкинс, вице-президент EA по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами.

Кэрри Хопкинс также отметила, что EA поддерживает государственные комиссии Великобритании, Австралии и других стран, которые отказались признавать связь между лутбоксами и азартными играми. EA's VP of legal and government affairs refuses to use the term 'lootboxes' in favor of 'surprise mechanics', compares them to Kinder Eggs, says they are not gambling and 'quite ethical'https://t.co/IbRqMwvJea pic.twitter.com/bJ8t3Fkib6 — Nibel (@Nibellion) June 19, 2019 На слушаниях также выступил главный юрисконсульт Epic Games Кэнон Пенс. Он прокомментировал слова британского принца Гарри, который в апреле призвал запретить игру Fortnite, поскольку она создана, чтобы вызвать зависимость. По словам Пенса, подобная характеристика Fortnite «абсолютна далека от этики и дизайнерской философии Epic Games». Напомним, весной 2018 году власти Бельгии ввели ограничения на лутбоксы, приравняв их к незаконным азартным играм и обязав издателей отказаться от этой механики. Также в конце 2018 года регуляторы азартных игр США и ЕС обратили свой взор на разработчиков видеоигр из-за лутбоксов и принялись активно изучать вопрос. Интересно, устроит ли регуляторов, которые просили разработчиков принять дополнительные меры для защиты потребителей и особенно детей, такой ответ EA. Источник: Engadget и DTF