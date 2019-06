«Это вполне весело и этично, людям это нравится». Вице-президент Electronic Arts назвала лутбоксы приятными сюрпризами, сравнив их с шоколадными яйцами Kinder

Кэрри Хопкинс также отметила, что EA поддерживает государственные комиссии Великобритании, Австралии и других стран, которые отказались признавать связь между лутбоксами и азартными играми.

EA's VP of legal and government affairs refuses to use the term 'lootboxes' in favor of 'surprise mechanics', compares them to Kinder Eggs, says they are not gambling and 'quite ethical'https://t.co/IbRqMwvJea pic.twitter.com/bJ8t3Fkib6

— Nibel (@Nibellion) June 19, 2019