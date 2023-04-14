Блокчейн-компанія Solana, заснована українцем, презентувала власний криптосмартфон – він коштує “всього” $1000 та надійде у продаж 8 травня

13 квітня у Сан-Франциско засновник Solana, українець Олександр Яковенко, презентував власний смартфон компанії вартістю $1000 (для порівняння модель iPhone 14 Pro у США можна придбати за ціною від $999).

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Як повідомляє Coindesk, криптосмартфон під назвою Saga інтегрований з блокчейном Solana, що допоможе користувачам здійснювати прямо з пристрою блокчейн-транзакції та керувати цифровими активами, такими як токени й NFT. Підтвердити транзакцію клієнт може за допомогою відбитка пальця, а ключі шифрування зберігатимуться в спеціальному сховищі Seed Vault. Зберігання ключів окремо від смартфона убезпечить їх від зламу, стверджують в Solana.

Спеціальні застосунки для пристрою можна завантажити в магазині Solana dApp Store. Компанія каже, що не буде стягувати 30% комісію – подібно до того як Apple і Google роблять у своїх магазинах. Видання Techspot, яке вже протестувало смартфон, зазначає, що нині доступні такі застосунки:

Чотири гаманці: Phantom, Solflare, Ledger і Squads

Три програми DeFi: Marinade.finance, Jupiter і Mango

Три програми NFT: Nokiamon, Minty Fresh і TIEXO

Три соціальні програми: Dialect, Audius Music і urFeed

«Робочий простір» dApp

Пристрій має 12 ГБ ОЗУ та 512 ГБ вбудованої пам’яті, 6,67-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц та 50-мегапіксельну основну камеру. Він побудований на апаратному забезпеченні від компанії OSOM, яка займається виробництвом смартфонів у Bay Area. І, за словами Solana, Saga дуже відрізняється від Solana Mobile Stack (SMS) – набору користувацьких доповнень, які інтегрують криптофункції в апаратне та програмне забезпечення телефону.

Блокчейн-компанія Solana була заснована у 2017 році. Стартап на той час представив блокчейн-протокол, який працював в рази швидше за Ethereum. Технологію нині використовують й для створення платформ інших компаній, які розробляють додатки й сервіси для децентралізованого інтернету.

Однак торішня криптокриза разом з падінням FTX Сема-Бенкмана Фріда (його Alameda Research була давнім інвестором Solana) вплинули на фінансові успіхи компанії. Як повідомляє видання Forbes, у четвертому кварталі 2022 року капіталізація токенів Solana обвалилася на 70% – до $3,6 млрд. Середні комісії за транзакції знизилися на 90,3%, виторг – майже на третину. Разом з тим у день презентації криптосмартфона капіталізація компанії відновилася до $9,7 млрд.

Олександр Яковенко анонсував криптосмартфон ще 10 місяців тому, і тоді низка компанія, такі як криптовалютний гаманець Phantom, NFT-маркетплейс Magic Eden і FTX повідомили, що почали співпрацю із Solana в цьому напрямку. По суті цей телефон є спробою web3-галузі конкурувати з великими постачальниками технологій, такими як Apple, Microsoft і, звичайно, Android. З іншого боку, він спрямований безпосередньо на користувачів криптовалют.

Криптосмартфон від Solana надійде у відкритий продаж 8 травня, однак ті, хто оформив попереднє замовлення можуть отримати пристрій вже зараз. Власники Saga отримують USDC на суму $20 та 0,01 SOL, або $0,0026, як частину вітального пакета dApp store.

Нині смартфон сертифікований для продажу в 33 країнах, і компанія планує з часом розширити географію.