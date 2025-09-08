"Блискучий детектив": критики оцінили "Ножі наголо 3" у 96% на Rotten Tomatoes

Netflix

Бенуа Блан повернувся і “захопив” критиків — третій фільм у франшизі “Ножі наголо” отримав перші оцінки після дебюту на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Наразі стрічка “Ножі наголо 3: Прокинься, покійнику” має майже ідеальні 96% на Rotten Tomatoes. У рецензіях стрічку визначають як блискучий детектив, але не без нюансів.

Сюжет і акторський склад “Ножі наголо 3”

Третій фільм повертає до розслідування Бенуа Блана (Денієл Крейг), на цей раз у похмурій і готичній атмосфері з відсиланнями до творів Едгара По та Вашингтона Ірвінга. Місце дії — пасторальне містечко нової Англії та місцева церква, де кожен з парафіян “випробує” свою віру і стане підозрюваним. Як і в попередніх двох історіях детектив працюватиме не сам: на цей раз в якості асистента до нього приєднався отець Джад (Джош О’Коннор).

Вже за традицією серія “Ножі наголо” пропонує зірковий склад підозрюваних. На цей раз до їх числа увійшли Гленн Клоуз, Міла Куніс, Джеремі Реннер, Керрі Вашингтон, Ендрю Скотт, Кейлі Спейні, Деріл Маккормак, Томас Хейден Черч та Джош Бролін. Режисером та сценаристом виступив Раян Джонсон.

“Ножі наголо 3: Прокинься, покійнику” стартує в кінотеатрах 26 листопада і з 12 грудня транслюватиметься на Netflix. Раніше ми бачили пару перших кадрів і тизер, тоді як повноцінний трейлер анонсують сьогодні на вечір.

Що кажуть критики?

У рецензіях відзначають похмуру атмосферу і посилений політичний підтекст, визначаючи “Ножі наголо 3” як найскладніший та найемоційніший фільм Джонсона. Разом з тим досить часто лунає похвала в сторону О’Коннора, який забрав на себе в історії велику частину екранного часу.

“Це складніший, темніший та емоційніший за дві попередні частини фільм, оскільки Джонсон досліджує ідеї віри та логіки, питання про те, чи вести інших за допомогою любові, чи гніву, та міфологізацію, яка допомагає нам пережити день — і все це в блискучому детективі про вбивство…. Тут ми дізнаємося трохи більше про історію Блана, і кожна крихта інформації здається гігантською. Він є символом усього, що робить фільми “Ножі наголо” такими чудовими: він харизматичний, безглуздий, коли це потрібно, і блискучий, коли знаходить рішення”, — Росс Бонейм з Collider.

“Джонсон не вразить вас, але пропонує достатньо несподіванок, достатньо стилю та достатньо впевненості у своєму сюжеті, щоб ви не помітили, наскільки заплутаним це виявляється. Я був зачарований більшу частину фільму, щиро зацікавлений у тому, щоб Блан розгадав справу. Проблема починається у фінальній частині, де Джонсон намагається зв’язати всі вільні кінці. Останні 20 хвилин майже повністю поглинуті флешбеками, що розкривають, що насправді сталося”, — Джордан Руїмі, Word of Reel.

“Джош О’Коннор не лише демонструє чудову комедійну гру, але й додає справжньої грації історії. Це найскладніший детективний фільм Джонсона, але й найемоційніший. Найбільшим одкровенням є те, наскільки ефективно режисер досліджує віру, спільноту, гнів і спокуту. Він ніколи не жертвує розвагами заради цього, рухаючись у швидкому темпі з одним вбивчим жартом за іншим, включаючи пару хитрих ударів”, — Чейз Гатчінсон, The Wrap.

Нагадаємо, що серія “Ножі наголо” стартувала у 2019 році за участі Крейга, Ани де Армас, Кріса Еванса та ще багатьох зірок першої величини. Фільм мав успішний прокат із заробітками у $312 млн по всьому світу, попри трансляцію в часи пандемії, тож очікувано приніс за собою продовження з підзаголовком “Скляна цибуля”. У другому випадку прокат був обмеженим з пріоритетом на покази Netflix, до великого суму виконавця головної ролі, і зібрав всього $13 млн. Раніше інсайдери повідомляли, що виробництво триквелу обійшлося у $210 млн — вп’ятеро дорожче за перший фільм.