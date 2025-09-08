Четвертий сезон "Відьмака" вийде на Netflix восени і з 8 епізодами "за раз", — інсайдери

Новини Кіно 08.09.2025 comment views icon

Ліам Хемсворт в образі Ґеральта в серіалі "Відьмак"

Доки Netflix продовжує грати в мовчанку щодо продовження серіалу “Відьмак”, перевірені інсайдери мають гарні новини — четвертий сезон не перенесли на 2026 рік і він має вийти вже цієї осені.

Згідно з сайтом Redanian Intelligence, який є надійним постачальником інсайдерської інформації з всесвіту Відьмака, новий сезон серіалу Netflix вийде наступного місяця. Точна дата невідома, але, зважаючи на розклад релізів стримінгу, припускають 30 жовтня.

Всі 8 епізодів четвертого сезону “Відьмака” вийдуть в один день, а не “томами” — стратегія, яку Netflix лишив для флагманських шоу “Венздей” та “Дивні дива”, викликавши шквал обурення від глядачів.

Ще одна хороша новина полягає в тому, що серіал-спіноф “Щури” — живий, і вийде як повнометражний спецвипуск. Теж у 2025 році, але без точної дати релізу.

Зустріч Цірі із Щурами в третьому сезоні “Відьмака”

Четвертий сезон серіалу “Відьмак” вперше покаже Ліама Хемсворта в ролі Ґеральта після відходу з проєкту Генрі Кавілла. Раніше ми бачили лише один офіційний погляд на персонажа та масу витоків зі знімань з образом у канонічній шкірянці. Продюсери раніше обіцяли “ідеальний перехід” до нового втілення, який відповідатиме “книжковому канону”.

“У нас є дуже хороший план, щодо того як представити нового Ґеральта і бачення того, як з цим впорається Ліам. Без подробиць, бо це буде величезним спойлером але це дуже близько до метаідей, які глибоко вкорінені у книгах, особливо у 5-й”.

Ліам Хемсворт на зніманнях “Відьмака”

Знімання четвертого сезону завершили майже рік тому і розпочали поспродакшен, паралельно знімаючи п’ятий. Netflix увесь цей час мовчав, але інсайдери припускають, що активні промо почнуть випускати за місяць до релізу.

Окрім нового Ґеральта, очевидно, повернуться Цірі (Фрея Аллан), Єнніфер (Аня Чалотра) та Любисток (Джої Бейті) поряд з великим складом основного касту перших сезонів. Серед новачків: Шані (Емілі Джо-Янг)Родерік де Ветт (Джек Майерс)Регіс (Лоуренс Фішберн) та ін.

Раніше з’явилась інформація, що Netflix витратив понад пів мільярда доларів на перші три сезони “Відьмака” і мінісеріал “Кровне походження”.

