В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки

BMW iX3

Німецький автогігант BMW не відмовляється від ідеї платних підписок у своїх автомобілях, хоча й визнає, що перший досвід був невдалим. Компанія відкрито заявляє, що щомісячна плата за розблокування підігріву сидінь і керма, яку запровадили у 2022 році, стала помилкою й викликала хвилю критики. Уже за рік від цієї ідеї відмовилися.





Втім, це не означає повний відхід від підписок. Навпаки — у нових моделях BMW робить на них ще більшу ставку, але вже в іншій площині. Йдеться не про базовий комфорт, а про додаткові технології допомоги водієві.

Новий електричний кросовер BMW iX3 отримає можливість активації 360-градусної камери за підпискою, якщо покупець не замовив її одразу. Також буде доступний пакет Driving Assistant Pro — з асистованою зміною смуги, безконтактним керуванням на автомагістралях і напівавтономними функціями в місті. За логікою роботи це нагадує Tesla Full Self-Driving Supervised.

Важливий момент: усе необхідне обладнання BMW встановлює на кожен автомобіль ще на конвеєрі, незалежно від комплектації. Покупець може не активувати функції одразу, але згодом розблокувати їх через програмне забезпечення.





Представник BMW підтвердив, що негативна реакція клієнтів була пов’язана саме з підпискою на підігрів сидінь:

“Критика стосувалася підігріву сидінь, і це, мабуть, був не найкращий спосіб почати”.

Водночас у компанії пояснюють, чому підписки на складні технології вважають виправданими. Частина систем потребує постійної роботи з хмарою, а це прямі витрати на інфраструктуру й передавання даних. Якщо клієнт користується функцією, BMW змушена за неї платити та отримувати компенсацію.

Такий підхід також дозволяє не змушувати покупця ухвалювати рішення одразу під час купівлі авто. Людина може активувати систему пізніше — наприклад, коли вперше опиниться в реальному заторі й зрозуміє, що асистенти руху їй таки потрібні.

Компанія вже пропонує розблокування деяких функцій за підпискою. Наприклад, адаптивну підвіску на окремих моделях можна активувати за $29 на місяць після безплатного пробного періоду.

BMW також наголошує, що підписки тісно пов’язані з OTA-оновленнями. Це дає змогу отримувати нові або покращені функції без візиту до сервісного центру й без повторних платежів при розширенні географії доступності систем.

Водночас BMW чітко окреслює межі. Компанія відмовилася від ідеї платних апгрейдів потужності для двомоторного iX3 50 xDrive з віддачею 345 кВт і 645 Нм. У BMW пояснюють це просто — клієнт купує автомобіль із максимальною потужністю, і штучно обмежувати її заради доплати не має сенсу (хоча Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна). Те саме стосується й дальності ходу — блокування частини місткості батареї, як це робила Tesla, тут не планують.

