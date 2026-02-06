tradfi
Новини Авто 06.02.2026 comment views icon

В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки
BMW iX3

Німецький автогігант BMW не відмовляється від ідеї платних підписок у своїх автомобілях, хоча й визнає, що перший досвід був невдалим. Компанія відкрито заявляє, що щомісячна плата за розблокування підігріву сидінь і керма, яку запровадили у 2022 році, стала помилкою й викликала хвилю критики. Уже за рік від цієї ідеї відмовилися.


Втім, це не означає повний відхід від підписок. Навпаки — у нових моделях BMW робить на них ще більшу ставку, але вже в іншій площині. Йдеться не про базовий комфорт, а про додаткові технології допомоги водієві.

Новий електричний кросовер BMW iX3 отримає можливість активації 360-градусної камери за підпискою, якщо покупець не замовив її одразу. Також буде доступний пакет Driving Assistant Pro — з асистованою зміною смуги, безконтактним керуванням на автомагістралях і напівавтономними функціями в місті. За логікою роботи це нагадує Tesla Full Self-Driving Supervised.

Важливий момент: усе необхідне обладнання BMW встановлює на кожен автомобіль ще на конвеєрі, незалежно від комплектації. Покупець може не активувати функції одразу, але згодом розблокувати їх через програмне забезпечення.


Представник BMW підтвердив, що негативна реакція клієнтів була пов’язана саме з підпискою на підігрів сидінь:

“Критика стосувалася підігріву сидінь, і це, мабуть, був не найкращий спосіб почати”.

Водночас у компанії пояснюють, чому підписки на складні технології вважають виправданими. Частина систем потребує постійної роботи з хмарою, а це прямі витрати на інфраструктуру й передавання даних. Якщо клієнт користується функцією, BMW змушена за неї платити та отримувати компенсацію.

Такий підхід також дозволяє не змушувати покупця ухвалювати рішення одразу під час купівлі авто. Людина може активувати систему пізніше — наприклад, коли вперше опиниться в реальному заторі й зрозуміє, що асистенти руху їй таки потрібні.

Компанія вже пропонує розблокування деяких функцій за підпискою. Наприклад, адаптивну підвіску на окремих моделях можна активувати за $29 на місяць після безплатного пробного періоду.

Спецпроєкти
Як впровадити LLM у свій сервіс та «приручити» галюцинації моделі: гайд від продуктової IT‑компанії
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина

BMW також наголошує, що підписки тісно пов’язані з OTA-оновленнями. Це дає змогу отримувати нові або покращені функції без візиту до сервісного центру й без повторних платежів при розширенні географії доступності систем.

Водночас BMW чітко окреслює межі. Компанія відмовилася від ідеї платних апгрейдів потужності для двомоторного iX3 50 xDrive з віддачею 345 кВт і 645 Нм. У BMW пояснюють це просто — клієнт купує автомобіль із максимальною потужністю, і штучно обмежувати її заради доплати не має сенсу (хоча Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна). Те саме стосується й дальності ходу — блокування частини місткості батареї, як це робила Tesla, тут не планують.

Джерело: drive

Популярні новини

arrow left
arrow right
Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Світовий рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 години
Tesla випустила "нову" Model Y AWD: дешевша за Premium та з меншим запасом ходу
Tesla вводить абонплату за раніше безплатні функції
Електромобільний бум в Україні закінчився? Статистика січня показує падіння до 10%
Tesla припиняє виробництво Model S та X, щоб створювати роботів: прибуток компанії впав на 46% у 2025 році
Tesla представила Model Y 2026 з покращенням для багатодітних родин
Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Електрокар, який зміг: Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
Електромобілі вперше обійшли бензинові авто за продажами в Європі
Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах
Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин
Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
Вийшов Volvo EX60: електрокросовер із запасом ходу до 810 км та 10-річною гарантією на батарею
Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди
"Таким могло б бути авто Apple": Маркес Браунлі оглянув Xiaomi SU7 і лишився у захваті
Підписка на "автопілот": Tesla припиняє одноразовий продаж FSD, з лютого — лише $99/місяць
Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати