BMW підготувала до літа 2023 року три нові електричні авто, включно з повнопривідним i4

BMW анонсувала три нові автомобілі з електричними силовими установками, які стануть частиною літньої лінійки 2023 року бренду. Серед них згадуються i4 xDrive 40 (повнопривідна версія i4), одномоторна модель i7 eDrive50 та гібридний автомобіль 750e xDrive. Крім того, автовиробник оновив інформаційно-розважальну систему у деяких моделях.

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BMW i4 xDrive40 2024 – це повнопривідний варіант популярного Gran Coupe. Електромобіль оснащений двома двигунами сумарною потужністю 396 л. Місткість батареї становить 80,7 кВтг. Розрахунковий запас ходу – 307 миль (494 км) при використанні стандартних 18-дюймових шин, а за умови використання 19-дюймових коліс пробіг скорочується до 282 миль (454 км). Розгін до 60 миль на годину (96,6 км/год) займає 4,9 секунди. Ціна BMW i4 xDrive40 починається із $61600. Постачання цієї моделі очікуються в третьому кварталі 2023 року.

Задньопривідний електромобіль BMW i7 eDrive50 оснащений одним двигуном GEN5 потужністю 449 к.с. Показники автономності та динаміки компанія оголосить «ближче до виходу на ринок», який заплановано на осінь цього року. Проте вже відома ціна – від $105700.

Гібрид BMW 750e xDrive поєднує 308-сильний шестициліндровий ДВЗ і 194-сильний електродвигун. Запас ходу від електричної силової установки сягає 35 миль (56,3 км). Ціна 750e xDrive починається з позначки $107000. Продаж має початися восени цього року.

Оновлена інформаційно-розважальна система BMW Operating System 8.5 приносить на головний екран «чітко організовані функції», призначені для кращої роботи на вигнутому дисплеї. Система використовує «принцип нульового рівня». Він передбачає відмову від підменю на користь розміщення всіх важливих елементів управління та інформації на одному рівні. Для цього використовуються віджети, розташовані вертикально на боці водія. Крім того, система включає символи для швидкого доступу до меню клімат-контролю, бібліотеки застосунків, навігації та Apple CarPlay/Android Auto.

Джерело: Engadget