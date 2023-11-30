Боб Айгер «‎розчарований» тим, що зробив екскерівник Боб Чапек з Disney, та пояснив провал «‎Марвелів»

Айгер повернувся на посаду гендиректора понад рік тому і нині намагається впоратися із чорною «касовою» смугою для Disney.
Боб Айгер обрав Боба Чапека, колишнього керівника відділу парків Disney, своїм наступником у лютому 2020 року, але за 2 роки повернувся і був розчарований тим, що сталося з компанією.
«Я був розчарований тим, що бачив у перехідний період і поки мене не було», — сказав він на саміті DealBook. «Я наполегливо працював, щоб дистанціюватися від цього».
Айгер сказав, що нинішній процес планування «спадкоємства» гендиректора є «надійним» і що він «однозначно» залишить посаду у 2026 році, коли закінчиться його нещодавно подовжений контракт.
Боб додав, що наразі вирішує «безліч проблем» і деякі були спричинені рішеннями його попередника.
Під час конференції він також згадав про нещодавній рекламний відхід з X (колишнього Twitter) після того, як Ілона Маска звинуватили у підтримці антисемітських заяв.
«Дуже поважаю Ілона і те, чого він досяг. Однак, враховуючи позицію, яку він зайняв у досить публічній манері, Disney дійшов висновку, що наш зв’язок із Маском і X/Twitter не обов’язково є позитивним».
Айгер заперечив повідомлення про потенційний продаж бізнесу лінійного телебачення Disney, хоча зазначив, що постійно аналізує його «цінність» для компанії.
Після повернення до компанії понад рік тому, Айгер ліквідував заснований Чапеком підрозділ Disney Media & Entertainment Distribution (DMED), який передав нагляд за розповсюдженням контенту та монетизацією в окрему від своїх виробничих підрозділів групу. У пам’ятці для співробітників того часу він написав, що реструктуризація «повертає прийняття рішень в руки наших творчих команд і раціоналізує витрати».
Айгер також запровадив план скорочення витрат у Disney на $5,5 млрд, включно зі звільненням близько 8000 робочих місць.
Кіновиробництво Disney цього року не принесло компанії жодного «фільма-мільярдера» (у 2019-му таких було аж 7) й одразу два провальні дебюти за місяць — анімаційний фільм «Бажання» та «Марвели», якому прогнозують звання фільму Marvel із найгіршими касовими зборами в історії.
Айгер сказав, що стрічка отримала низьку продуктивність через «великий обсяг контенту», який ускладнив керівництво проєктами.
«Марвелів знімали під час COVID, і на знімальному майданчику не було достатнього нагляду з боку керівників».
Джерело: Variety