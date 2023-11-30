Боб Айгер «‎розчарований» тим, що зробив екскерівник Боб Чапек з Disney, та пояснив провал «‎Марвелів»

Айгер повернувся на посаду гендиректора понад рік тому і нині намагається впоратися із чорною «‎касовою» смугою для Disney.

Боб Айгер обрав Боба Чапека, колишнього керівника відділу парків Disney, своїм наступником у лютому 2020 року, але за 2 роки повернувся і був розчарований тим, що сталося з компанією.

«Я був розчарований тим, що бачив у перехідний період і поки мене не було», — сказав він на саміті DealBook. «Я наполегливо працював, щоб дистанціюватися від цього».

Айгер сказав, що нинішній процес планування «спадкоємства‎» гендиректора є «‎надійним» і що він «однозначно» залишить посаду у 2026 році, коли закінчиться його нещодавно подовжений контракт.

Боб додав, що наразі вирішує «‎безліч проблем» і деякі були спричинені рішеннями його попередника.

Під час конференції він також згадав про нещодавній рекламний відхід з X (колишнього Twitter) після того, як Ілона Маска звинуватили у підтримці антисемітських заяв.

«Дуже поважаю Ілона і те, чого він досяг. Однак, враховуючи позицію, яку він зайняв у досить публічній манері, Disney дійшов висновку, що наш зв’язок із Маском і X/Twitter не обов’язково є позитивним».

Айгер заперечив повідомлення про потенційний продаж бізнесу лінійного телебачення Disney, хоча зазначив, що постійно аналізує його «‎цінність» для компанії.

Після повернення до компанії понад рік тому, Айгер ліквідував заснований Чапеком підрозділ Disney Media & Entertainment Distribution (DMED), який передав нагляд за розповсюдженням контенту та монетизацією в окрему від своїх виробничих підрозділів групу. У пам’ятці для співробітників того часу він написав, що реструктуризація «повертає прийняття рішень в руки наших творчих команд і раціоналізує витрати».

Айгер також запровадив план скорочення витрат у Disney на $5,5 млрд, включно зі звільненням близько 8000 робочих місць.

Кіновиробництво Disney цього року не принесло компанії жодного «фільма-мільярдера» (у 2019-му таких було аж 7) й одразу два провальні дебюти за місяць — анімаційний фільм «Бажання‎» та «‎Марвели», якому прогнозують звання фільму Marvel із найгіршими касовими зборами в історії.

Айгер сказав, що стрічка отримала низьку продуктивність через «великий обсяг контенту», який ускладнив керівництво проєктами.

«Марвелів знімали під час COVID, і на знімальному майданчику не було достатнього нагляду з боку керівників».

Джерело: Variety