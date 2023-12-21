Новини Ігри 21.12.2023 о 08:05 comment views icon

Боббі Котік йде з Activision Blizzard 29 грудня, Джилл Брафф очолить ZeniMax і Bethesda

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Боббі Котік йде з Activision Blizzard 29 грудня, Джилл Брафф очолить ZeniMax і Bethesda

CEO Activision Blizzard Боббі Котік офіційно покидає свою посаду 29 грудня. Microsoft не призначила прямої заміни, натомість передала очільників Activision Blizzard, зокрема, президента Blizzard Майка Ібарру, президента Activision Роба Костіча та віцеголову Activision Blizzard Томаса Типпла, під керівництво президента з ігрового контенту та студій Microsoft Мета Буті.

Activision Blizzard Bethesda
Боббі Котік

Відхід Котика відбувся лише через два місяці після великих змін у керівництві Xbox, у результаті яких Сара Бонд була підвищена до президента Xbox, а Метт Буті став президентом з ігрового контенту та студій, включаючи нагляд за студіями Bethesda та ZeniMax. Тепер Буті отримує ще більше обов’язків, оскільки Bethesda, Activision Blizzard та Xbox Game Studios опинилися під його керівництвом.

Microsoft здебільшого зберігає керівну команду Activision Blizzard на місці, за винятком деяких персоналій. Головний спеціаліст з комунікацій Activision Blizzard Лулу Месерві покине компанію наприкінці січня. Хумам Сахніні, заступник голови Blizzard і King, також піде наприкінці грудня. Деякі керівники Activision Blizzard також підуть у березні.

Activision Blizzard Bethesda
Джилл Брафф

Крім того, лист Метта Буті оголосив про зміни, які відбудуться в ZeniMax і Bethesda. Джилл Брафф призначено новою керівницею цих студій, директор та виконавчий продюсер Bethesda Тод Говард буде безпосередньо підпорядкованим їй. Брафф працювала у команді інтеграції, коли ZeniMax і Bethesda приєдналися до Xbox у 2021 році, також вона очолить команди розробників студій.

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Джерело: The Verge

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