«Гру взагалі тестували?»: MindsEye від автора GTA має лише 42% позитивних відгуків через баги та лаги

MindsEye / Build A Rocket Boy

Відбувся реліз MindsEye, гри від автора GTA, який далекий від слова тріумф — у Steam лише 42% позитивних відгуків. Гравці називають оптимізацію не просто поганою, а катастрофічною.

Екшн у відкритому світі на Unreal Engine 5 від Леслі Бензіса, колишнього керівника Rockstar North (розробляв GTA 3 та 5) вийшов розгромний. Перед релізом багато хто очікував на катастрофу — після того, як двоє ключових співробітників студії залишили команду за тиждень до запуску. Попередні покази викликали неоднозначну реакцію, хоча керівники вважали, що за негативом стоїть Rockstar.

Коли MindsEye нарешті вийшла стало очевидно, що негативні відгуки були справедливими. Гравці скаржаться на проблеми з оптимізацією, баги, нестабільну частоту кадрів і «шизофренічний» сюжет. Навіть потужні комп’ютери з RTX 4080 не забезпечують стабільної роботи без DLSS.

Наприклад, на системі з RTX 5090, Ryzen 9 7950X3D і 32 ГБ DDR5 гра показує 45 FPS на 4K Epic без DLSS, але іноді просідає до 37. Разом з DLSS Performance — 65 FPS, хоча все одно бувають падіння до 53. Навіть із Frame Generation в окремих сценах FPS може опускатися до 30. А мерехтіння, розмиття, глюки освітлення, збої анімації та проблеми з рендерингом роблять гру майже непридатною для комфортного геймплею.

Окремо гравці згадують фізику водіння — машина починає смикатись ще на самому початку, коли персонажу вперше дають сісти за кермо. Хоча MindsEye пропонує побічні місії, перегони й активності, багато хто просто не доходить до них — або через фризи, або втрачає інтерес.

«Забудьте про оптимізацію. Забудьте про стабільність. Я продовжив гру, проігнорував явну помилку під час сюжетної сцени та спробував ще раз. Але чесно? Я відмовляюся вірити, що ця гра пройшла реальне тестування. Це просто неможливо», — пишуть у відгуках.

Крім гравців на ПК, незадоволеними залишилися власники Xbox-версії. Вона стартувала без обіцяного «фінального патча» через затримку сертифікації, і лише пізніше отримала оновлення з виправленнями.

«Я дуже розчарований. Тепер зрозуміло, чому ви не роздавали копії для огляду. Перша гра — і ваша репутація вже зруйнована. Не розумію, навіщо було ризикувати і випускати гру в такому стані», — додає користувач.

Нагадаємо, MindsEye — це сюжетний пригодницький трилер, де гравець керує Джейкобом Діасом, колишнім солдатом із нейроімплантатом у голові та втратою пам’яті. Гра поєднує сюжет у стилі кіберпанк і бойовиків 90-х. Гра MindsEye вийшла 10 червня на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. У Steam вона коштує ₴1 125.

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Джерело: DSOGaming