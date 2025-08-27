Новини Ігри 27.08.2025 comment views icon

"Каша з багів". Gears of War: Reloaded стартувала в Steam зі "скромним" рейтингом у 50%

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Gears of War: Reloaded / The Coalition & Xbox

Реліз Gears of War: Reloaded “екстремально” розчарував гравців. У Steam масово скаржаться на те, що не отримали скіни за передзамовлення і тайтл постійно вилітає.

Gears of War: Reloaded рекламували як повноцінний ремастер оригінальної Gears of War (2006), створений студією The Coalition. Проєкт вже отримував ремастер у 2015 році (Ultimate Edition), але Reloaded — це щось набагато масштабніше. Принаймні так здавалося до релізу.

Користувачі Steam масово захейтили гру — лише 50% позитивних відгуків на основі 583 рецензій. Найбільше фанатів серії обурювало те, що попри обіцянки отримати скіни за передзамовлення — їх так і немає. Деяким взагалі не вдається адекватно зайти в меню або налаштування. Наприклад, один з гравців на ПК в налаштуваннях змінив графіку на “ультра”, тож тепер тайлт вилітає при спробі входу.

“Я неймовірно розчарований тим, що гра вилетіла одразу після того, як я змінив налаштування графіки та перезапустив її. Вона просто крашиться при підключенні до сервера!” — пише інший користувач у відгуках.

Критика торкнулася і повільних завантажень навіть на SSD, відсутності налаштувань deadzone на геймпаді та автоприцілювання, яке неможливо вимкнути. Особливо розчарувала відсутність кооперативу на розділеному екрані, попри обіцянки в трейлері. До речі, це не єдина обіцянка, яку порушила The Coalition та Xbox. Студія та видавець рекламували, що Gears of War: Reloaded отримає HDR, Dolby Vision, 4K, до 144 FPS і ультрашироку підтримку. На практиці заявлене не працює належним чином: багато користувачів не бачать коректного масштабування або мають чорні рамки по краях.

Також фанатів розчарувала відсутність підтримки редактору рівнів Unreal Editor, як була у версії 2007 року. Ще немає підтримки вібрації тригерів на контролері PS5 та браузера лобі, як в оригінальній грі. Загалом стає зрозуміло, чому гру називають “кашою з багів”.

Проте, на здивування, у рецензіях скарг від власників Steam Deck було менше. Разом з тим оглядач ITC.ua поставив ремастеру 8/10, сказавши, що ностальгія тут далеко не єдиний козир. Але гра вийшла не тільки на ПК, тож назвати реліз провальним всюди було б неправдою. Хоча розробникам варто звернути увагу на вищезазначені проблеми.

Отже, Gears of War: Reloaded вийшла одночасно на всіх платформах — 26 серпня. Реліз охопив Xbox Series XS, ПК та вперше в історії серії PS5. Steam продає гру за ₴1 299, хоча наразі краще зачекати патчів.

