"Лицар сімох королівств" покаже одного з найвідоміших Ланністерів у 2 сезоні

Кадр з серіалу "Гра престолів"

Творці серіалу “Лицар сімох королівств” представили оновлений акторський склад другого сезону: серед них присутній один (чи вірніше одна) із найвідоміших представників дому Ланністерів.





В тексті присутні спойлери до історії “Лицаря сімох королівств”.

Другий приквел до “Гри престолів” отримав потужний дебют на початку 2026 року і запам’ятався одними із найвищих оцінок у франшизі. Глядачів познайомили з більш “приземленою” історією світу, де в центрі сюжету фігурував лицар-бурлака Дунк (Пітер Клеффі) та його маленький зброєносець Егг (Декстер Сол Анселл). Наприкінці сезону після виснажливого бою та болючої втрати дует вирушає в чергову подорож, де зустріне чимало нових і харизматичних персонажів. HBO представив перших з них, із тріо доволі відомих акторів.

Люсі Бойнтон втілить на екрані леді Роанну Веббер. Це майбутня дружина Джерольда Ланністера, і відповідно — бабуся Тайвіна Ланністера з “Гри престолів”. Як єдина жива дитина свого батька, Роанна успадкувала його місце в замку Колдмоут, але була зобов’язана вийти заміж, щоб воно не перейшло до іншого родича. За життя жінка змінила шістьох чоловіків, чим викликала чутки серед простого люду Вестероса про їхнє вбивство, звідси й прізвисько — Червона вдова.

Дунк та сер Бенніс відіграють важливу роль у вирішенні давньої ворожнечі між Роанною та Юстасом Осгрі. Звідси ще два нові актори — Пітер Муллан (Осгрі) та Бабу Сізей (Бенніс). При цьому зрештою Червона Вдова та Юстас одружаться в п’ятому для Роанни шлюбі, хоча жінка матиме певні почуття й до Дунка.





New cast of A Knight of the Seven Kingdoms S2 Lucy Boynton – Lady Rohanne Webber

Babou Ceesay – Ser Bennis

Peter Mullan – Ser Eustace Osgrey pic.twitter.com/82NAaZK9yA — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) March 4, 2026

За Джорджем Мартіном, точно невідомо, коли леді Роанна вийшла заміж за представника дому Ланністерів, однак вона все ще перебувала у статусі леді Колдмоута, коли Ейріс I зійшов на престол. Далі народила чотирьох синів від Джерольда і таємниче зникла.

Акторка Люсі Бойтон відома за фільмами “Богемна рапсодія” та “Вбивство у Східному експресі”, Бабу Сізей нещодавно зіграв в науково-фантастичному серіалі “Чужий: Земля”, а от Пітер Муллан добре знайомий глядачам “Перснів влади” та “Відьмака” — як Дурін III та новий Весемір.

Щодо серіалу “Лицар сімох королівств”, то його поки офіційно продовжено лише на другий сезон, однак шоуранер Айра Паркер має амбітний план на 8-10.

Джерело: Screen Rant