Брати Даффер готують ще одну адаптацію «Зошита смерті» для Netflix

Хоча Netflix вже спробував адаптувати Death Note / «Зошит смерті» письменника Цугумі Оба та ілюстратора Такеші Обати у 2017 році, сервіс має намір зробити ще одну спробу за сприяння Братів Даффер.

Після успішного виходу Stranger Things 4 / «Дивні Дива 4» сервіс Netflix оголосив, що Метт і Росс Даффер продовжили контракт на розробку кількох проєктів для платформи й створили Upside Down Pictures – нову виробничу компанію, названу на честь виміру, що лежить в основі їхнього науково-фантастичного опусу. У публічній заяві про Upside Down Pictures Даффери розповіли, що продюсер Хіларі Лівітт («Чорна сирота», «Озарк») призначена головою студії, і висловили впевненість у її здатності досягти успіху.

За словами Братів Даффер, їхня мета з Upside Down Pictures полягає в тому, щоб розповідати історії, які висвітлюють їх як юних любителів кіно — «історії, що відбуваються на тому чудовому перехресті, де звичайне зустрічається з незвичайним, де грандіозне видовище співіснує з інтимною роботою персонажів, де серце перемагає цинізм». З цією метою Upside Down планує випустити низку нових серіалів з оповідальною основою, схожою на «Дивні Дива».

Крім спін-офу серіалу «Дивні Дива», Upside Down Pictures також працює над неназваним оригінальним серіалом, створеним Джеффрі Аддіссом і Віллом Метьюзом («Темний кристал: Епоха опору»). Upside Down Pictures також адаптує наявні проєкти, включаючи фільм Кертіса Гвінна на базі творчості Стівена Кінга та «Талісман» Пітера Штрауба.

Netflix поки не повідомляє будь-яких подробиць про нову екранізацію «Зошита смерті» у виконанні Upside Down Pictures.

Джерело: The Verge