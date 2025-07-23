Бум ШІ: ChatGPT обробляє у 2,5 рази більше запитів на день, ніж в грудні 2024 року

ШІ-сервіс OpenAI ChatGPT став однією з найдинамічніших споживчих технологій. За словами самої компанії, цей інструмент зараз обробляє понад 2,5 млрд інструкцій користувачів щодня. Це приблизно 1,7 млн запитів за хвилину або 29 тис. щосекунди.
Для порівняння, у грудні 2024 року чат-бот ChatGPT обробляв приблизно 1 млрд повідомлень на день, тобто менше половини від поточного навантаження. Враховуючи той факт, що OpenAI запустила сервіс лише у листопаді 2022 року, він став одним з найшвидше зростаючих споживацьких застосунків усіх часів.
Успіхи ChatGPT також можна порівняти з пошуковим сервісом Google. Останній виконує близько 14 млрд пошукових запитів щодня. Щоправда пошуковий сервіс Google значно доросліший, він почав працювати у вересні 1997 року. Хоча ці сервіси виконують різні задачі, останнім часом межа між ними розмивається.
Так, чат-бот ChatGPT отримав функції пошуку. Разом з тим в пошуковому сервісі Google тепер публікуються «Огляди від ШІ», які можуть давати відповіді на запити користувача. Все це призводить до того, що тепер користувачі все менше переходять на сайти, отримуючи інформацію у цих сервісах.
Отже, ChatGPT за короткий час став звичним інструментом для мільйонів користувачів. Його зростання демонструє, наскільки активно люди інтегрують ШІ у свої повсякденні справи — від навчання до роботи й побутових завдань. Навіть написання романтичних листів тепер люди доручають чат-боту.
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