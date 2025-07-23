Бум ШІ: ChatGPT обробляє у 2,5 рази більше запитів на день, ніж в грудні 2024 року

ChatGPT обробляє 29 тисяч інструкцій щосекунди / Depositphotos

ШІ-сервіс OpenAI ChatGPT став однією з найдинамічніших споживчих технологій. За словами самої компанії, цей інструмент зараз обробляє понад 2,5 млрд інструкцій користувачів щодня. Це приблизно 1,7 млн запитів за хвилину або 29 тис. щосекунди.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Для порівняння, у грудні 2024 року чат-бот ChatGPT обробляв приблизно 1 млрд повідомлень на день, тобто менше половини від поточного навантаження. Враховуючи той факт, що OpenAI запустила сервіс лише у листопаді 2022 року, він став одним з найшвидше зростаючих споживацьких застосунків усіх часів.

Успіхи ChatGPT також можна порівняти з пошуковим сервісом Google. Останній виконує близько 14 млрд пошукових запитів щодня. Щоправда пошуковий сервіс Google значно доросліший, він почав працювати у вересні 1997 року. Хоча ці сервіси виконують різні задачі, останнім часом межа між ними розмивається.

Так, чат-бот ChatGPT отримав функції пошуку. Разом з тим в пошуковому сервісі Google тепер публікуються «Огляди від ШІ», які можуть давати відповіді на запити користувача. Все це призводить до того, що тепер користувачі все менше переходять на сайти, отримуючи інформацію у цих сервісах.

Отже, ChatGPT за короткий час став звичним інструментом для мільйонів користувачів. Його зростання демонструє, наскільки активно люди інтегрують ШІ у свої повсякденні справи — від навчання до роботи й побутових завдань. Навіть написання романтичних листів тепер люди доручають чат-боту.

Джерело: pcworld, axios