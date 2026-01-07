Бумер-шутер FPS Quest перетворює частоту кадрів на ресурс здоров'я, кожен пропущений удар — мінус продуктивність

FPS Quest, яка перетворює частоту кадрів на геймплей

Анонсовано майбутній бумер-шутер FPS Quest, в якому частота кадрів буквально замінює шкалу здоров’я. Щоб вижити доведеться викручувати налаштування, наприклад, знижувати якість графіки.

Чим більше шкоди отримує персонаж, тим нижчим стає FPS. Світ сповільнюється, а гра починає “ламатися”. У процесі гри ви можете знижувати якість текстур, прибирати об’єкти сцени, видаляти колони, двері й навіть стелі. Це повертає FPS і дозволяє продовжити бій, але водночас робить рівні небезпечнішими. Без стін з’являються прогалини, без дверей легко загубитися, а надмірне “спрощення” перетворює арену на хаос.

Під час гри відкриваються особливі “скрипти”, що дають змогу керувати FPS як ресурсом. Ви можете не лише змінювати оточення, а й регулювати швидкість колеса миші через нагрів або перетворювати частоту кадрів на керований режим уповільнення. Кожен рівень завершується вибором: налаштування, глобальні апгрейди чи нова зброя. Зрештою ваші рішення впливають насамперед на стабільність самого світу.

У Steam‑огляді згадуються фракції, що намагаються впливати на ваш шлях:

Це розробники патч‑механізму, які прагнуть монетизувати мод;

Шахраї OutofBounds, що шукають легкі рішення;

Суворі хранителі, які виступають проти експлойтів;

“Нульовий процес” — це виснажений штучний інтелект, якому простіше, щоб ви просто здалися.

Ваша поведінка визначає, де ви опинитеся, перш ніж Володар підземель з’явиться, який “допомагає” максимально непередбачувано. Детальніше, хто він такий дізнаємося вже після релізу.

Проєкт готується до виходу на ПК через Steam. Для запуску достатньо 64‑бітної Windows та відеокарти рівня GTX 1050 Ti. Розробники наголошують: гра спеціально імітує низький FPS, але це лише художній ефект — реальне “залізо” не перевантажується, система не зависає по-справжньому.

FPS Quest створює студія Farlight Games Industry. Сторінка гри вже доступна в Steam, однак точна дата релізу поки що не оголошена.

Джерело: PCGames.n