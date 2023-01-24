CD Projekt Red запускає RED Playtesting — програму тестування своїх майбутніх ігор на волонтерських засадах

CD Projekt Red запросила всіх охочих взяти участь у тестуванні ігор. Для цього потрібно зареєструватися у програмі через обліковий запис GOG та приїхати до офісів CDPR у Варшаві, Бостоні чи Ванкувері. Компанія застерігає, що ця діяльність не оплачуватиметься, як і транспортні витрати. Також не йдеться прямо про будь-які інші форми заохочення (мерч, безплатні копії ігор тощо).

Будь-хто, хто досяг 16 років та має обліковий запис на платформі GOG, можуть зареєструватися у програмі RED Playtesting. Серед вимог також є знання англійської мови та підписання угоди про нерозголошення (NDA).

Подібна пропозиція викликала обурення. Гравців обурив той факт, що одна з найбільших компаній пропонує безплатно витратити час, приїхати в офіс та фактично виконати корисну для неї роботу, результати якої допоможуть CD Projekt Red отримати прибуток.

«Якби це був ще доступ до альфа- або закритих бета-тестів, як це роблять інші виробники, то ви отримуєте конкретну збірку додому, але вони тут ще хочуть, щоб до них безкоштовно приходили тестувальники, ловлять наївних, які думають, що пограють у нову гру до прем’єри. Вони, ймовірно, отримають тестову збірку з деякими специфічними функціями, які зацікавлять CDPR, і це все, що вони побачать».

З іншого боку, низка коментаторів зазначає, що не йдеться про виконання роботи тестувальника – користувач просто отримує білд гри, грає та ділиться враженнями:

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«Ніде в їхніх матеріалах я не знайшов інформації про ВИПРОБУВАННЯ або [про те, щоб] бути тестувальником. Ігрове тестування перестав бути суворо тестуванням. Ви отримуєте білд для гри та на його основі збирається зворотний зв’язок, от і все. Я не захищаю CDP, але це крута ініціатива, яка спрямована на дуже молодих людей, щоб подивитися, як вона виглядає. Вони, мабуть, отримають подарунки від студії, не хвилюйтесь. Будь ласка, почніть дізнаватися, що таке тестування ігор та що таке професія тестувальника. Це не ігри :)»

Також у коментарях зазначають, що подібна практика є звичайною у великих ігрових компаніях. Коментатор резонно стверджує, що гравці, фактично, займаються тим самим у будь-якій грі, яка пропонує ранній доступ:

«Ви не підіймаєте такий шум, коли платите за ігри за попереднім замовленням, щоб грати до їх випуску, а також різні альфа- та бета-версії. Багато компаній проводять такі сесії, і багато компаній нічого не дають натомість. Іноді вони мають список того, що вони дають, а іноді ні, і вони все одно дають. Нижче наведено список компаній, які дають, а що ні, заснований на моєму досвіді та досвіді моїх колег: – Konami: 0, нічого. – EA: Подарунки, Мерч, гаджети, 4-5 ігор, а також часто гра, яку ви тестували. – Ubisoft: безкоштовні ігри/ваучери/гроші. – Activision: ваучери. (+ Подарунки) – WB Games: ваучери. (+ Подарунки) – Square Enix: ваучери. (+ Подарунки) – Bethesda: Сумка з речами (одяг, гаджети тощо) – Bungie: 50 доларів на годину як подарункова картка. – Deep Silver: готівка (+подарунки)»

У відповідь на бурхливу реакцію користувачів CD Projekt Red випустила пояснення (втім, досить коротке та розпливчасте) про те, чого саме може торкнутися тестування і як для компанії важливий досвід користувача:

«Плейтести, тобто тестування відеоігор із нашими гравцями, для нас дуже важливий елемент виробничого процесу. Тому ми раді розширити свою діяльність у цій сфері. В рамках програми RED Playtesting ми організуємо зустрічі, під час яких спостерігаємо за досвідом користувача. Ми представляємо та робимо доступними для тестування елементи наших ігор та сервісів на різних стадіях виробництва, але не тільки – це може стосуватися й інших ресурсів (наприклад, проєкт рекламних матеріалів тощо). Під час ігрових тестів ми можемо, наприклад, запитати про враження та думки щодо балансу чи бойової механіки, різних аспектів сюжету чи діалогів, побудови світу або навіть розміру значків в інтерфейсі. Все це для створення ще більш якісних продуктів, заснованих на думках та коментарях людей, які беруть участь у ігрових тестах, та відповідають очікуванням гравців у всьому світі. Інформація, яку наша дослідницька група отримує під час ігрового тестування, допомагає у процесі створення сучасних, високоякісних та інноваційних ігор».

Автор цієї новини мав короткий досвід подібного користувальницького тестування маловідомої онлайн-ігри від маловідомої компанії. Це була оплачувана робота, яку я знайшов серед інших вакансій. І для її виконання не потрібно було бути фізично присутнім в офісі. Отже, пропозиції компаній, що експлуатують любов гравців до бренду, почуття причетності та цікавість для виконання безплатної роботи, викликають жаль. Хоча, без сумніву, багато хто скаже: «А чому б ні?»

Джерело: GRYOnline