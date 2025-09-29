CEO NVIDIA Дженсен Хуанг: Китай "на наносекунди відстає" від США, обмеження продажу американських чипів лише шкодить

Дженсен Хуанг / BG2 Pod YouTube

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив, що Китай відстає від США у виробництві чипів лише на “наносекунди” і що Вашингтону слід припинити намагання ізолювати ринок.

Виступаючи у подкасті BG2, Хуанг підкреслив, що дозвіл компаніям на кшталт NVIDIA продавати свою продукцію в Китаї відповідає американським інтересам, адже це сприяє поширенню технологій США та розширює їхній геополітичний вплив.

“Ми маємо справу з грізним, інноваційним, голодним до досягнень, швидким і слабко регульованим конкурентом”, — сказав він, говорячи про кваліфікацію китайських інженерів і їхню сумнозвісну робочу культуру 9-9-6 (з 9 ранку до 9 вечора, шість днів на тиждень).

Ці заяви прозвучали на тлі надій NVIDIA відновити постачання ШІ-прискорювача H20 китайським клієнтам після кількох місяців паузи через нові правила експорту США. Міністерство торгівлі США почало видавати ліцензії на постачання H20 ще в серпні, а NVIDIA вже працює над наступником цього чипа. Він має відповідати чинним обмеженням і водночас пропонувати вищу продуктивність. Компанія поки не розкриває технічних характеристик, але це буде вже друга спроба NVIDIA адаптувати свій ШІ-прискорювач спеціально для китайського ринку після заборони на A100 та H100.

Тим часом Китай прискорює зусилля, щоб стати самодостатнім у сфері напівпровідників. Нещодавно Huawei почала масово постачати суперкомп’ютерні системи Atlas 900 A3 SuperPoD, що працюють на чипах Ascend 910B. Компанія представила детальну дорожню карту до 2027 року, яка передбачає появу нового покоління Ascend-процесорів із продуктивністю на рівні або навіть вище за сучасні аналоги. Ці системи свідомо створені без підтримки CUDA та оптимізовані під програмне забезпечення, розроблене у Китаї. Це створює серйозний тиск на домінування NVIDIA, яка, за словами Хуанга, раніше контролювала 95% ринку ШІ-чипів у Китаї.

Великі китайські гравці активно інвестують у цей напрям. Baidu, Alibaba, Tencent та ByteDance вкладають капітал у власні процесори — як через внутрішні інженерні команди, так і через підтримку стартапів. Наприклад, Tencent повідомила, що повністю адаптувала свою інфраструктуру під роботу з вітчизняними процесорами. На питання про перспективи найближчого майбутнього Хуанг відповів:

“Вони [Китай] відкрито заявляють, що хочуть бачити Китай відкритим ринком, хочуть, щоб компанії приходили й конкурували… і я вірю та сподіваюся, що ми повернемося до цього”.

Стратегія NVIDIA полягає в тому, щоб зберегти присутність у Китаї, балансуючи між двома сторонами геополітичного протистояння. Хоча чип H20 поступається найпотужнішим розробкам NVIDIA, він дозволяє китайським компаніям залишатися в екосистемі “зеленої” команди — принаймні поки що.

Джерело: tomshardware