banner
Новини IT-бізнес 29.09.2025 comment views icon

CEO NVIDIA Дженсен Хуанг: Китай "на наносекунди відстає" від США, обмеження продажу американських чипів лише шкодить

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

CEO NVIDIA Дженсен Хуанг: Китай "на наносекунди відстає" від США, обмеження продажу американських чипів лише шкодить
Дженсен Хуанг / BG2 Pod YouTube

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявив, що Китай відстає від США у виробництві чипів лише на “наносекунди” і що Вашингтону слід припинити намагання ізолювати ринок.

Виступаючи у подкасті BG2, Хуанг підкреслив, що дозвіл компаніям на кшталт NVIDIA продавати свою продукцію в Китаї відповідає американським інтересам, адже це сприяє поширенню технологій США та розширює їхній геополітичний вплив.

“Ми маємо справу з грізним, інноваційним, голодним до досягнень, швидким і слабко регульованим конкурентом”, — сказав він, говорячи про кваліфікацію китайських інженерів і їхню сумнозвісну робочу культуру 9-9-6 (з 9 ранку до 9 вечора, шість днів на тиждень).

Ці заяви прозвучали на тлі надій NVIDIA відновити постачання ШІ-прискорювача H20 китайським клієнтам після кількох місяців паузи через нові правила експорту США. Міністерство торгівлі США почало видавати ліцензії на постачання H20 ще в серпні, а NVIDIA вже працює над наступником цього чипа. Він має відповідати чинним обмеженням і водночас пропонувати вищу продуктивність. Компанія поки не розкриває технічних характеристик, але це буде вже друга спроба NVIDIA адаптувати свій ШІ-прискорювач спеціально для китайського ринку після заборони на A100 та H100.

Тим часом Китай прискорює зусилля, щоб стати самодостатнім у сфері напівпровідників. Нещодавно Huawei почала масово постачати суперкомп’ютерні системи Atlas 900 A3 SuperPoD, що працюють на чипах Ascend 910B. Компанія представила детальну дорожню карту до 2027 року, яка передбачає появу нового покоління Ascend-процесорів із продуктивністю на рівні або навіть вище за сучасні аналоги. Ці системи свідомо створені без підтримки CUDA та оптимізовані під програмне забезпечення, розроблене у Китаї. Це створює серйозний тиск на домінування NVIDIA, яка, за словами Хуанга, раніше контролювала 95% ринку ШІ-чипів у Китаї.

Великі китайські гравці активно інвестують у цей напрям. Baidu, Alibaba, Tencent та ByteDance вкладають капітал у власні процесори — як через внутрішні інженерні команди, так і через підтримку стартапів. Наприклад, Tencent повідомила, що повністю адаптувала свою інфраструктуру під роботу з вітчизняними процесорами. На питання про перспективи найближчого майбутнього Хуанг відповів:

“Вони [Китай] відкрито заявляють, що хочуть бачити Китай відкритим ринком, хочуть, щоб компанії приходили й конкурували… і я вірю та сподіваюся, що ми повернемося до цього”.

Стратегія NVIDIA полягає в тому, щоб зберегти присутність у Китаї, балансуючи між двома сторонами геополітичного протистояння. Хоча чип H20 поступається найпотужнішим розробкам NVIDIA, він дозволяє китайським компаніям залишатися в екосистемі “зеленої” команди — принаймні поки що.

NVIDIA та AMD віддаватимуть США 15% доходів від продажу чипів ШІ в Китай, — Трамп підтвердив

Джерело: tomshardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
ChatGPT домінує серед ШІ-чатботів: понад 80% сеансів у світі, понад 90% в Україні
Будівельники перемагають програмістів: Microsoft розповіла, які професії замінить штучний інтелект
95% спроб впровадження генеративного ШІ в компаніях зазнають невдачі, — MIT
Австралійська IT-компанія звільнила 150 працівників заздалегідь записаним відео
Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
Google повертає офлайн-співбесіди для IT-фахівців через шахрайство з ШІ "поза кадром"
Видавець Rolling Stone та Variety позивається до Google через AI Overviews: "Захистити журналістику як джерело правди"
INNO3D представила однослотові NVIDIA RTX 5090 та 5080 з водяним охолодженням
NVIDIA відкрила Audio2Face за ліцензією MIT: технологія створює 3D-анімацію обличчя у реальному часі
NVIDIA RTX 3080 Ti та Threadripper 3960X за $23: американець придбав ПК як корпус на аукціоні
Тотальне домінування: NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
Новий ШІ-агент ChatGPT довів, що він «не робот» — система CloudFlare довірилась йому без CAPTCHA
ChatGPT прославляв Сатану і надав користувачці інструкції з «самокаліцтва» для язичницьких ритуалів
Вийшла Grok Code Fast 1: ШІ-модель програмування підтримує Java, Python, C++, Rust, Go та TypeScript
NVIDIA оновила ШІ-помічник G-Assist: більше функцій, швидші відповіді, мінус 40% споживання пам’яті
Невідомий регулярно "викрадає" літак 75-річного американця — ремонтує і повертає в кращому вигляді
NVIDIA купує акції Intel на $5 млрд: компанії створять чипи x86 з GPU RTX для ПК і ШІ
Вчені змусили ШІ шукати нові закони фізики та виправляти невірні припущення — це працює
Мовні моделі ШІ ненадійні, однобічні та надто впевнені, — дослідження
Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці, котрий одразу звільнив з xAI 100 людей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати