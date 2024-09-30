Четвертий сезон «Відьмака» в Уельсі: багато фото Ґеральта, Мільви, Золтана та інших зі знімального майданчика

«Відьмак» завершив знімання в Уельсі, які тривали протягом двох тижнів у другій половині вересня. Було відомо, що Ліам Гемсворт та друзі Відьмака там — тепер є фото від Daily Mail.

На фотографіях можна побачити майже всю команду: Ґеральта (Ліама Гемсворт), Регіса (Лоуренс Фішберн), Кагира (Імон Фаррен), Золтана (Денні Вудберн) та Мільву (Менгер Жанг).

На жаль, Любисток (Джоуї Бейті) відсутній на цих кадрах. Попередні три сезони він був теж був «експертом у приховуванні», тому в цьому немає нічого нового. Але Золтан Хівай сфотографований вперше. Регіса читачі бачили ще давно, але нові кадри дозволяють краще роздивитися Лоуренса Фішберна у ролі.

Більшість фото зроблені на озері Падарн у Північному Уельсі. За сюжетом, Ґеральт та його друзі опиняються між двома арміями та зрештою він бере участь в знаковій битві на мосту, після чого його прізвисько стає офіційним.

На жаль, на цих кадрах Імон Фаррен не в костюмі. Хіба що нільфгаардцям замінили броню на сучасні куртки.

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Джерело: Redanian Intelligence