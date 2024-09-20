Четвертий сезон «Відьмака»: нові фото Ліама Гемсворта зі знімального майданчика в Уельсі

Знімання четвертого сезону серіалу «Відьмак» від Netflix тривають у Північному Уельсі, починаючи з цього тижня та на наступному. Ліам Гемсворт, який дебютує в новому сезоні у ролі Ґеральта очікувано з’явився на фільмуванні, що підтверджують фото, хоча й нечіткі.

Гемсворт потрапив у кадр на озері Лланберіс у Північному Уельсі. Як ми бачимо, Ґеральт знову вдягнений у чорну сорочку, до якої звикли глядачі серіалу. Точно не відомо, хто складе компанію Ґеральту, але це майже напевно Ескієр, Мільва, Регіс, Кагир та Золтан.

У перші три дні серіал «Відьмак» знімали у різних місцях навколо озера Лланберіс. Зокрема, у кар’єрі поблизу та біля замку Долбадарн. Цього та наступного тижня знімальна група працюватиме більше, тому є надія на нові фото акторського складу.

Відомо про такі місця фільмування, як Ллін Падарн, Зіп Ворлд, замок Долбадарн та Національний музей шиферу. Знімання четвертого сезону «Відьмака» триватимуть до кінця жовтня 2024 року, а невдовзі почнеться робота над п’ятим, завершальним сезоном.

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Наступний рік багато чим порадує фанатів «Відьмака». Взимку має вийти книга Анджея Сапковського, яку він вже закінчив. На лютий 2025 року запланована прем’єра аніме «Відьмак: Сирени з глибин», а також вийде четвертий сезон серіалу.

Джерело: Redanian Intelligence