Новини Кіно 20.09.2024 о 12:11 comment views icon

Четвертий сезон «Відьмака»: нові фото Ліама Гемсворта зі знімального майданчика в Уельсі

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Андрій Русанов

Автор сайту

Четвертий сезон «Відьмака»: нові фото Ліама Гемсворта зі знімального майданчика в Уельсі

Знімання четвертого сезону серіалу «Відьмак» від Netflix тривають у Північному Уельсі, починаючи з цього тижня та на наступному. Ліам Гемсворт, який дебютує в новому сезоні у ролі Ґеральта очікувано з’явився на фільмуванні, що підтверджують фото, хоча й нечіткі.

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Гемсворт потрапив у кадр на озері Лланберіс у Північному Уельсі. Як ми бачимо, Ґеральт знову вдягнений у чорну сорочку, до якої звикли глядачі серіалу. Точно не відомо, хто складе компанію Ґеральту, але це майже напевно Ескієр, Мільва, Регіс, Кагир та Золтан.

Серіал «Відьмак»: Ліам Гемсворт на нових кадрах зі знімального майданчика в Уельсі

У перші три дні серіал «Відьмак» знімали у різних місцях навколо озера Лланберіс. Зокрема, у кар’єрі поблизу та біля замку Долбадарн. Цього та наступного тижня знімальна група працюватиме більше, тому є надія на нові фото акторського складу.

Серіал «Відьмак»: Ліам Гемсворт на нових кадрах зі знімального майданчика в Уельсі

Відомо про такі місця фільмування, як Ллін Падарн, Зіп Ворлд, замок Долбадарн та Національний музей шиферу. Знімання четвертого сезону «Відьмака» триватимуть до кінця жовтня 2024 року, а невдовзі почнеться робота над п’ятим, завершальним сезоном.

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Серіал «Відьмак»: Ліам Гемсворт на нових кадрах зі знімального майданчика в Уельсі

Наступний рік багато чим порадує фанатів «Відьмака». Взимку має вийти книга Анджея Сапковського, яку він вже закінчив. На лютий 2025 року запланована прем’єра аніме «Відьмак: Сирени з глибин», а також вийде четвертий сезон серіалу.

Серіал «Відьмак» від Netflix: нові сцени з Цирі зі знімань четвертого сезону

Джерело: Redanian Intelligence

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