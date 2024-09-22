Як Ґеральт став лицарем: для серіалу «Відьмак» знімають битву за міст через Яругу

У Північному Уельсі тривають приготування до однієї з найепічніших сцен саги про Відьмака. Йдеться про битву за міст, коли Ґеральт захистив королеву Меву.

Знімання четвертого сезону «Відьмака» на березі озера Ллін-Падарн. Мвзцеві жителі розповіли, що виробництво Netflix незабаром переміститься з берега озера до мосту Пен-і-Ллін на західному березі озера. Це свідчить про початок знімання однієї з найбільших батальних сцен саги Анджея Сапковського з книги «Хрещення вогнем».

Також знімальна група «Відьмака» почала фільмування у замку Долбадарн (також на березі озера) кілька днів тому, і очікується, що вона залишиться в цьому районі до двох тижнів. Команда Netflix побудувала велику тимчасову гавань біля Крейг-ір-Ундеба, також відомого як Юніон-Рок, на північній стороні Ллін-Падарн та біля мосту Пен-і-Ллін.

З цього плавучого пірса знімальна група продовжувала збирати та конструювати великий реквізит, який незабаром використовуватиме. Одним з його предметів є дерев’яний пліт-пором, яким заволодіють герої серіалу. Також зібраний макет вежі замку. Після завершення будівництва 18 вересня офіційно стартувала підготовка до знімального процесу, Ліам Гемсворт вже був помічений на майданчику.

У книгах до Ґеральта приєдналися бард Любисток (Джої Бейті), лучниця Мільва, яку зобразив (Менгер Чжан), перукар та лікар Регіс (Лоуренс Фішберн), і колишній нільфгаардський офіцер Кагир (Імон Фаррен). Хоча вони ще не потрапили в об’єктив камери, вони мають бути у цій сцені.

Окрім самого порома помічені моторні човни та плавзасоби з апаратурою для знімання з води. Місцеві жителі, які здалеку спостерігали за процесом, розповіли, що зі скель на сусідньому березі переправу стріляли лучники. Також вони кажуть, що веслярі на човнах сміялися і стався сильний вибух.

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Битва на мосту розгортається в останньому розділі третього роману про Відьмака, «Хрещення вогнем», який вийшов після двох збірок оповідань та двох повних романів. Ґеральт та його друзі сподіваються перетнути Яругу на поромі під час пошуків Цирі. Але вони подорожують через землю, спустошену Другою Нільфгардською війною, а річка Яруга є стратегічним місцем, яке армії намагаються контролювати.

Замість того, щоб насолодитися подорожжю Яругою, команда має захищатися від солдатів. З одного берегу нільфгаардські війська стріляють у пором, сподіваючись відігнати. На іншому війська Лірії та Рівії також пускають у них стріли. Екіпаж плоту вирішує плисти вгору за течією і сподівається на краще, герої наближаються до мосту, на якому відбувається велика битва. Ґеральт та Кагир зрештою приєднуються до лірійської армії.

Після героїчної перемоги поранена королева Мева виходить назустріч Ґеральту, який змінив хід битви та допоміг відтіснити нільфгаардські сили. Королева вирішує зробити лицарем та нарікає його Сером Ґеральтом з Рівії, чим робить прізвисько офіційним титулом.

Четвертий сезон «Відьмака» вийде у 2025 році. Реліз нової книги Анджея Сапковського про Відьмака заплановано на зиму 2024/2025, аніме «Відьмак: Сирени з глибин» вийде напочатку 2025 року.

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Джерела: Redanian Intelligence, The Daily Post