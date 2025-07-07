Чи зручний для ремонту модульний Fairphone 6? iFixit перевірила

Найремонтопридатніший смартфон сучасності — Fairphone 6 отримав 10 з 10 від iFixit

Більшість сучасних смартфонів заманюють покупців великими значеннями мегапікселів, гігагерців та гігабайтів. Однак Fairphone пішла іншим шляхом та вирішила боротися за увагу споживачів простотою ремонту та обслуговування мобільного пристрою. Це все покликане подовжити тривалість експлуатації гаджета.

Новий Fairphone 6 являє собою модульний ремонтопридатний смартфон. Окрім покращення технічних характеристик, як от потужніший процесор та краща камера, ця модель також пропонує можливість легко розібрати смартфон та провести його ремонт. Експерти iFixit вирішили перевірити, наскільки заяви виробника відповідають дійсності та протестували новинку на ремонтпридатність у своїй традиційній розбірці. Результат виявився вражаючим. Fairphone 6 став найбільш ремонтопридатним смартфоном на сьогодні та отримав найвищу оцінку 10 з 10.

Для Fairphone 6 ремонт не становить проблеми, його можна провести навіть без відвідування спеціалізованої майстерні. Компанія пропонує деталі й відеоінструкції, а також окремі запчастини для ремонту. Додають привабливості 5-річна гарантія та 8 років програмної підтримки.

Як свідчить відео iFixit, розібрати цей смартфон справді досить легко. Для цього не треба використовувати нагрівання, щоб розм’якшити клей, як у більшості сучасних пристроїв. Щоб зняти задню панель, достатньо відкрутити два гвинти. Ще парочка гвинтів утримує батарею. Тож замінити її, за наявності необхідної викрутки (Torx T5), займе лише кілька хвилин.

Подальша розбірка смартфона не набагато складніша. Підчепити захисну панель камери та відкрутити ще кілька гвинтів достатньо, щоб дістатися дисплея та замінити його у разі пошкодження. Модульна конструкція дозволяє легко замінити батарею, камери, дисплей, порт USB.

В конструкції Fairphone 6 геть не використовується клей. Саме тому розібрати цю модель значно простіше й швидше за конкурентів. Але водночас через це у нього нижчий рейтинг захисту від пилу та води (IP55), ніж у багатьох інших сучасних смартфонів.

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Джерело: gsmarena, iFixit