Cities: Skylines II вийде у 2023 році на ПК, PS5 та Xbox Series X/S

Після 8 років на ринку (припадає на 10 березня) та 12 млн проданих копій містобудівний симулятор Cities: Skylines отримує продовження. Гра Cities: Skylines II від розробника оригіналу Colossal Order має вийти у 2023 році на платформах ПК, PlayStation 5 та Xbox Series.

Новий симулятор запропонує розширені набори інструментів та механік. Cities: Skylines II дозволить гравцям перетворювати невеликі села на галасливі мегаполіси, а потім впроваджувати пророблені системи будівництва, транспорту, промисловості та економіки. Гра підтримуватиме розширені можливості моддингу.

Оригінальна Cities: Skylines вийшла у 2015 році й заповнила порожнечу, залишену EA після невдалого перезавантаження Sim City. Colossal Order постійно оновлювала свій містобудівний симулятор. Гра отримувала не лише нові будівлі та споруди, а й розширення ігрового процесу, які докорінно змінювали промисловість, освіту, парки та аеропорти. Зараз Cities: Skylines виглядає зовсім інакше, ніж гра, що вийшла у 2015 році. Ще більше урізноманітнити ігровий процес допомогли різноманітні модифікації спільноти шанувальників гри.

Colossal Order заявляє, що Cities: Skylines II має «цілком реалізовані транспортні та економічні системи, безліч варіантів будівництва та налаштування, а також розширені можливості моддингу». Найближчими місяцями розробники обіцяють надати додаткові відомості про проєкт.

Джерело: engadget