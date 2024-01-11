Convai та Nvidia «‎оживляють» NPC в іграх за допомогою штучного інтелекту — із реалістичнішими діалогами, анімацією та діями

Ви коли-небудь дратувались від того, як неігрові персонажі в іграх постійно повторюють однакові промови? З новою технологією Nvidia зовсім скоро цього можна уникнути.

Технологія Avatar Cloud Engine (ACE), вперше продемонстрована Convai та Nvidia на виставці Computex 2023 у Тайбеї, а нині і її оновлена версія, представлена на CES 2024 у Лас-Вегасі, виводять NPC в іграх на новий рівень за допомогою штучного інтелекту. Модель Audio2Face забезпечує найкращу в галузі синхронізацію губ і анімацію обличчя, тоді як Riva — високоякісні можливості перетворення мови в текст з низькою затримкою.

Персонажі завдяки ACE можуть вести оригінальні діалоги, керуватися складними інструкціями (наприклад, діставати предмети, стежити за гравцями та виконувати завдання), демонструвати емоційну обізнаність і брати участь в «‎органічних взаємодіях».

«NPC взаємодіють один з одним, навіть коли гравець не працює, пропонуючи незліченну кількість варіантів того, як ці персонажі сприймають навколишнє середовище та взаємодіють із ним», — уточнюється в пресрелізі.

Поки що не ясно, які ігри включатимуть ці типи створених штучним інтелектом NPC, але Nvidia та Convai хваляться, що технологія буде «плавно» інтегруватися з ігровими рушіями, такими як Unreal Engine і Unity.