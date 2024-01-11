Новини Ігри 11.01.2024 о 16:05 comment views icon

Convai та Nvidia «‎оживляють» NPC в іграх за допомогою штучного інтелекту — із реалістичнішими діалогами, анімацією та діями

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Ви коли-небудь дратувались від того, як неігрові персонажі в іграх постійно повторюють однакові промови? З новою технологією Nvidia зовсім скоро цього можна уникнути.

Технологія Avatar Cloud Engine (ACE), вперше продемонстрована Convai та Nvidia на виставці Computex 2023 у Тайбеї, а нині і її оновлена версія, представлена на CES 2024 у Лас-Вегасі, виводять NPC в іграх на новий рівень за допомогою штучного інтелекту. Модель Audio2Face забезпечує найкращу в галузі синхронізацію губ і анімацію обличчя, тоді як Riva — високоякісні можливості перетворення мови в текст з низькою затримкою.

Персонажі завдяки ACE можуть вести оригінальні діалоги, керуватися складними інструкціями (наприклад, діставати предмети, стежити за гравцями та виконувати завдання), демонструвати емоційну обізнаність і брати участь в «‎органічних взаємодіях».

«NPC взаємодіють один з одним, навіть коли гравець не працює, пропонуючи незліченну кількість варіантів того, як ці персонажі сприймають навколишнє середовище та взаємодіють із ним», — уточнюється в пресрелізі.

Поки що не ясно, які ігри включатимуть ці типи створених штучним інтелектом NPC, але Nvidia та Convai хваляться, що технологія буде «плавно» інтегруватися з ігровими рушіями, такими як Unreal Engine і Unity.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Фермери можуть продавати врожай за кордон онлайн. Які процеси спрощує агромаркетплейс «Гленділ»
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу
Великий об’єм, дві двері та маса функцій. Що таке холодильники Side-by-Side і кому вони підійдуть

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати