Copilot в Microsoft 365 запропонує доступ до GPT-4 Turbo «без обмежень» та покращену генерацію зображень

Бізнес-абоненти Microsoft 365 зможуть використовувати GPT-4 Turbo через Copilot (асистент з ШІ) без щоденних обмежень на кількість сеансів.

Випробувати останню модель OpenAI відтепер можна у мобільній програмі Copilot, в Інтернеті, у Windows та Edge в межах вартості ціни за помічника з ШІ в Microsoft 365 у $30 за користувача на місяць, повідомляє The Verge.

GPT-4 Turbo буде доступний у Microsoft 365 Copilot як для вебзапитів, так і для використання робочих даних, як-от запитів до електронних листів, документів, зустрічей тощо. Остання модель OpenAI підтримує до 300 сторінок тексту в одному запиті.

Так само Microsoft запропонує покращені можливості для створення зображень в Microsoft Designer для бізнес-підписників на Copilot для Microsoft 365. Раніше компанія передбачала ліміт до 15 запитів на день — тоді як вже з цього місяця його збільшать до 100 на день.

Функція Microsoft Designer використовує модель OpenAI DALL-E 3.

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