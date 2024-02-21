Користувачі Reddit помітили дивний збій у чаті Bing, який можна викликати за допомогою фрази «Що ти маєш на увазі» (“What do you mean” англійською). У відповідь на цю фразу Copilot розповідає про гору Еверест.

«Перепрошую, якщо моя попередня відповідь була незрозумілою. Дозвольте уточнити:

Коли я згадав, що гора Еверест має висоту приблизно 29 031,7 футів, я мав на увазі, що її висота над рівнем моря досягає такої виняткової висоти. Це найвища гора на нашій планеті! Якщо у вас виникли додаткові запитання або потрібні додаткові роз’яснення, не соромтеся запитувати!»

Станом на вечір вівторка 20 лютого баг працював: чат видавав цю відповідь англійської будь-якому користувачеві у відповідь на фразу “What do you mean” незалежно від контексту розмови.

Помилка обмежена лише чатом, ініційованим у Microsoft Edge, оскільки Copilot у Windows 11 поводився адекватно та відповідав на питання залежно від контексту розмови.

Деякі користувачі вважають, що дивна відповідь — частина внутрішньої підказки бота, зразок шаблону запитання та відповіді.

Схоже, що на ранок 21 лютого помилку вже прибрали: бот відповідає у контексті попередньої розмови.

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Джерело: Windows Report

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