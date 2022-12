DART — космічний зонд NASA, що протаранив астероїд — створив ще майже 1 млн кг уламків

Зонд-камікадзе NASA DART успішно протаранив астероїд Діморфос 27 вересня і вчені продовжують аналізувати результати перевірки планетарної системи захисту. Одна з останніх оцінок свідчить про те, що зіткнення спровокувало викид у космос майже 1 мільйону кілограмів або 6 залізничних вагонів уламків.

Місія NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) — це дослідження того, як Земля може захиститися від астероїда, що наближається, за допомогою застосування сили. Космічний корабель, створений для перевірки цієї ідеї, був запущений у листопаді 2021 року, а за рік у вересні врізався в Діморфос на швидкості 22 500 км/год.

За допомогою кращих світових телескопів вчені отримали достатньо інформації, що вважати місію успішною. NASA поділилося знімками крупних планів удару, проте також за першим в історії людства випробуванням планетарної системи захисту здалеку спостерігали за допомогою космічних телескопів Джеймса Вебба (JSWT) та Габбла. Це був перший випадок, коли телескопи одночасно фіксували одну й ту саму небесну ціль.

