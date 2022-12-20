DART — космічний зонд NASA, що протаранив астероїд — створив ще майже 1 млн кг уламків

Зонд-камікадзе NASA DART успішно протаранив астероїд Діморфос 27 вересня і вчені продовжують аналізувати результати перевірки планетарної системи захисту. Одна з останніх оцінок свідчить про те, що зіткнення спровокувало викид у космос майже 1 мільйону кілограмів або 6 залізничних вагонів уламків.

Місія NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) — це дослідження того, як Земля може захиститися від астероїда, що наближається, за допомогою застосування сили. Космічний корабель, створений для перевірки цієї ідеї, був запущений у листопаді 2021 року, а за рік у вересні врізався в Діморфос на швидкості 22 500 км/год.

За допомогою кращих світових телескопів вчені отримали достатньо інформації, що вважати місію успішною. NASA поділилося знімками крупних планів удару, проте також за першим в історії людства випробуванням планетарної системи захисту здалеку спостерігали за допомогою космічних телескопів Джеймса Вебба (JSWT) та Габбла. Це був перший випадок, коли телескопи одночасно фіксували одну й ту саму небесну ціль.

.@NASAWebb & @NASAHubble caught the DART impact on camera – the 1st time that Webb & Hubble were used to simultaneously observe the same celestial target. Looking forward to what we’ll learn about #DARTmission from our telescopes on Earth soon. https://t.co/Y0HOAbSkI0 https:/ pic.twitter.com/lgDwOBd7Om — Bill Nelson (@SenBillNelson) September 29, 2022

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Після двотижневого збору та аналізу даних NASA виявило, що удар космічного зонда DART скоротив орбіту Діморфоса навколо іншого астероїда Дідімоса на 32 хвилини. А під час наступних спостережень вдалось отримати знімок, на якому видно, що зіткнення DART з астероїдом залишило слід із пилу та інших уламків завдовжки понад 9600 кілометрів.

Наступні спостереження за викидом довели, що DART скинув майже один мільйон кілограмів пилу та каменю (чого достатньо, щоб заповнити шість чи сім залізничних вагонів).

Отримані цифри доповнюють загальну картину, яку вчені намагаються побудувати, розраховуючи імпульс від удару. Згідно з новими розрахунками, він був приблизно в 3,6 раза більшим, ніж якби астероїд повністю “поглинув” космічний корабель і не сталося викиду. Це говорить про те, що каміння та уламки, підняті внаслідок зіткнення, відіграли більшу роль у зміщенні Діморфоса, ніж сам космічний корабель.

“Імпульс — одна з найважливіших речей, які ми можемо виміряти, тому що це інформація, яка нам знадобиться для розробки подальших ударних місій щодо відхилення астероїда. Розуміння того, як удар космічного корабля змінить імпульс астероїда, є ключем до розробки стратегії пом’якшення наслідків сценарію планетарного захисту” — каже Енді Ченг, керівник дослідницької групи DART.

Джерело: New Atlas