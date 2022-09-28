Зіткнення зонда NASA DART з астероїдом Діморфосом. Як пройшла перевірка планетарної оборони — на відео та фото в деталях

Як і очікувалося, NASA опублікувало відео останніх п’яти з половиною хвилин 10 місячної подорожі DART перед плановим зіткненням з астероїдом Діморфосом під час першого в історії людства випробування планетарної системи захисту — на пришвидшеному у 10 разів відео можна побачити процес зближення 550-кілограмового зонда зі 160-метровим астрономічним об’єктом аж до останнього часткового кадра, отриманого за секунду до ураження цілі.

Зонд DART вразив Діморфос 27 вересня о 2:14 за київським часом на швидкості 6,5 км за секунду — за допомогою нової системи автономної оптичної навігації в реальному часі SMART Nav зонд самостійно поцілив майже у центр астрономічного об’єкта (за попередніми оцінками, він відхилився лише на 17 метрів від центру астероїда). Під час наближення до цілі DART вів безперервну зйомку процесу за допомогою камери DRACO та корегував траєкторію на основі цих знімків. Нижче наводимо відео останніх п’яти з половиною хвилин, пришвидшене у 10 разів — тільки останні шість кадрів показуються з оригінальною швидкістю.

Відео зближення та зіткнення DART з астероїдом Діморфосом

Ось ще одне дуже показове відео цієї історичної події, яке отримали за допомогою телескопа ATLAS-Sutherland у Південній Африці — на ньому можна побачити викид пилу з поверхні астероїда після зіткнення з зондом.

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Last night, Nicolas Erasmus (SAAO) and Amanda Sickafoose (@planetarysci) successfully observed DART's impact with Dimorphos using the Mookodi instrument on the SAAO's 1-m Lesedi telescope.@fallingstarIfA also did a very similar measurement using ATLAS-Sutherland.#DART #NASA pic.twitter.com/olr4gV5SOV — SAAO (@SAAO) September 27, 2022

Окремо NASA наводить чотири кадри, які найімовірніше увійдуть в історію — їх можна було побачити у вчорашньому матеріалі, проте продублюємо.

Також NASA опублікувало перші кадри, отримані супутником LICIACube через кілька хвилин після планового зіткнення місії NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) із цільовим астероїдом Діморфос:

Очікується, що внаслідок удару DART на астероїді утворився кратер діаметром близько 20 метрів, а період обертання Діморфоса навколо більшого астероїда Дідімос зміниться від кількох десятків секунд до кількох хвилин. Це мають підтвердити (або спростувати) подальші дослідження — за цією визначною подією спостерігали за допомогою кількох наземних та космічних телескопів, зокрема «Габбл» та «Джеймс Вебб». Спостереження триватимуть близько шести місяців, але перші результати стануть відомі у найближчі тижні. 30 вересня очікуються фото рукотворного кратера, що утворився внаслідок удару — їх має зробити кубсат LICIACube, який відокремився від зонда 11 вересня, з висоти близько 55 км. У 2027 році до Діморфоса дістанеться європейська станція Hera та два її супутники-кубсати APEX (Asteroid Prospection Explorer) та Juventas, а останній наприкінці своєї місії має сісти на об’єкт. Апарати займуться дослідженнями фізичних властивостей подвійної системи та мають підтвердити зміну орбіти Діморфоса.

Як вже неодноразово зазначалося, це перше у своєму роді випробування методу «кінетичного ударника» для захисту Землі від потенційно небезпечних астероїдів. Якщо спрацює, у майбутньому, коли це знадобиться, людство зможе у такий спосіб відхилити потенційно небезпечний астероїд та уникнути катаклізму. Інакше ми ризикуємо повторити долю динозаврів. В теорії існують й інші методи відхилити астрономічний об’єкт, включаючи елегантний гравітаційний трактор та грубий підрив, як і культовому «Армагеддоні».