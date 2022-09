Зіткнення зонда NASA DART з астероїдом Діморфосом. Як пройшла перевірка планетарної оборони — на відео та фото в деталях

Як і очікувалося, NASA опублікувало відео останніх п’яти з половиною хвилин 10 місячної подорожі DART перед плановим зіткненням з астероїдом Діморфосом під час першого в історії людства випробування планетарної системи захисту — на пришвидшеному у 10 разів відео можна побачити процес зближення 550-кілограмового зонда зі 160-метровим астрономічним об’єктом аж до останнього часткового кадра, отриманого за секунду до ураження цілі.

Зонд DART вразив Діморфос 27 вересня о 2:14 за київським часом на швидкості 6,5 км за секунду — за допомогою нової системи автономної оптичної навігації в реальному часі SMART Nav зонд самостійно поцілив майже у центр астрономічного об’єкта (за попередніми оцінками, він відхилився лише на 17 метрів від центру астероїда). Під час наближення до цілі DART вів безперервну зйомку процесу за допомогою камери DRACO та корегував траєкторію на основі цих знімків. Нижче наводимо відео останніх п’яти з половиною хвилин, пришвидшене у 10 разів — тільки останні шість кадрів показуються з оригінальною швидкістю.

Ось ще одне дуже показове відео цієї історичної події, яке отримали за допомогою телескопа ATLAS-Sutherland у Південній Африці — на ньому можна побачити викид пилу з поверхні астероїда після зіткнення з зондом.

Last night, Nicolas Erasmus (SAAO) and Amanda Sickafoose (@planetarysci) successfully observed DART's impact with Dimorphos using the Mookodi instrument on the SAAO's 1-m Lesedi telescope.@fallingstarIfA also did a very similar measurement using ATLAS-Sutherland.#DART #NASA pic.twitter.com/olr4gV5SOV

— SAAO (@SAAO) September 27, 2022