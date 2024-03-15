Дати відсіч Tesla та BYD. Nissan та Honda співпрацюватимуть над доступнішими електромобілями

Другий і третій за величиною автовиробники у Японії відкладають своє історичне запекле суперництво, готуючись до прийдешньої хвилі високотехнологічних недорогих моделей з Китаю.

Як повідомляє Electrek, Nissan та Honda заявили, що розглядають «стратегічне партнерство» для співпраці у виробництві ключових компонентів для електромобілів і штучного інтелекту в автомобільних програмних платформах.

Мета полягає у зниженні витрат на електромобілі, оскільки конкуренція посилилася з появою китайських гравців. Такі автовиробники як BYD, отримують вигоду від власного постачання таких компонентів, як акумулятори, які складають значну частину вартості електромобіля.

Генеральний директор Nissan Макото Учіда сказав, що «важливо підготуватися до зростаючих темпів трансформації мобільності в середньостроковій і довгостроковій перспективі» та пояснив, що партнерство з Honda є «важливим», враховуючи те, що вони «стикаються зі спільними проблемами». Тошіхіро Мібе, генеральний директор Honda, каже, що компанія побачить, чи поєднання технологій і знань дозволить їм «стати лідерами галузі шляхом створення нових цінностей».

З огляду на намір Nissan перейти на єдину (уніфіковану) трансмісію для електромобілів, автовиробники можуть об’єднатися для спільних закупівель, щоб зменшити витрати. Також вони можуть співпрацювати над створенням нової спільної платформи для електромобілів.

Тим часом BYD після домінування на внутрішньому ринку розпочала експансію закордонного. На початку 2024 року компанія оголосила «війну» автомобілям, що працюють на газу, знизивши ціни на електромобілі до $10 000.

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За словами BYD низькі ціни «безпосередньо руйнують» всі переваги автомобілів, випущених спільними підприємствами. Це стосується Nissan і Honda — у звіті Nikkei стверджується, що вони різко скорочують виробництво в Китаї після того, як намагалися не відставати. Компанії втрачають частку в регіоні, на яку припадає від 10% до 20% їх чистого прибутку.

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