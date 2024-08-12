«Дедпул і Росомаха» заробив $1 млрд за три тижні прокату — другий за касою фільм 2024 року

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Триквел «Дедпула» з Раяном Рейнольдсом та Г’ю Джекманом у головних ролях — офіційно у клубі мільярдерів.

Всього за три тижні прокату фільм заробив $493,3 млн у Північній Америці та $535,1 млн за кордоном — із загальною касою у $1,029 млрд. Наразі «Дедпул і Росомаха» — другий за зборами у 2024 році, після хітового «Думками навиворіт 2» ($1,558 млрд).

Найближчим часом супергеройська стрічка перевершить «Джокер» 2019 року ($1,07 млрд) і стане найкасовішим фільм із рейтингом R в історії (між іншим, «Дедпул і Росомаха» вже відзначився найкращим дебютом у цій категорії).

«Дедпул і Росомаха» — 31-й фільм Disney і 11-й у MCU, який досяг позначки в $1 мільярд. Він також став єдиним фільмом Marvel у 2024 році (надалі студія планує зберегти подібний підхід, і випускати 2-3 проєкти на рік, щоб подолати втому від супергероїки).

«Дедпул і Росомаха» не лише повернув на екрани балакучого найманця Раяна Рейнольдса та культового персонажа з команди Людей Ікс у виконанні Г’ю Джекмана, а ще й забезпечив купу цікавих камео. Наразі фільм все ще транслюється в кінотеатрах, а нашу рецензію можна переглянути тут.

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