Дефіцит iPhone? NVIDIA посунула Apple як найбільшого замовника TSMC

Дженсен Хуанг / wikipedia

Попит на AI-GPU зараз настільки високий, що дозволив NVIDIA обійти Apple й стати клієнтом №1 для TSMC. СЕО NVIDIA Дженсен Хуанг в інтерв’ю заявив, що нині NVIDIA є найбільшим клієнтом TSMC, потіснивши Apple, яка тривалий час утримувала цю позицію.

Про це генеральний директор NVIDIA сказав у першому епізоді подкасту A Bit Personal with Jodi Shelton, де Шелтон запитала його про джерело впевненості.

“Я пам’ятаю, що Морріс Чанг має схожу історію про вашу першу зустріч: ви одразу сказали — “я буду вашим найбільшим клієнтом або одним із найбільших”. А він відповів: “Ого, це сміливо”. Тож звідки у вас така впевненість у такому ранньому віці?” — запитала вона.

У подкасті Шелтон назвала себе “давнім лідером глобальної напівпровідникової індустрії” та є CEO і співзасновницею Global Semiconductor Alliance. Морріс Чанг — засновник та директор Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

“Знаєте, складно знати все — я жартую. До речі, Моррісу буде приємно дізнатися, що NVIDIA тепер є найбільшим клієнтом TSMC”, — відповів Хуанг зі сміхом.

NVIDIA вже була ключовим клієнтом TSMC на початку 2000-х років. Однак у 2010-х її обійшла Apple, коли TSMC почала виготовляти процесори для iPhone та iPad після того, як Intel зірвала потенційне партнерство з Купертіно. Особливо це стало помітно в останні роки, коли iPhone обійшов Samsung за глобальною часткою ринку.

Попри те, що смартфони, планшети й навіть фірмові чипи Apple Silicon для Mac і MacBook забезпечують компанії рекордні продажі, бум штучного інтелекту різко підвищив попит на AI-GPU NVIDIA, що призвело до стрімкого зростання її виручки. Корпоративні клієнти готові платити мільярди доларів, щоб отримати якомога більше ШІ-процесорів від “зеленої команди”, тоді як споживачі мають певну цінову межу: після її перевищення вони обирають інший бренд, якщо смартфон, планшет або ноутбук стає занадто дорогим.

Окрім втрати першого місця, з’явилися й чутки — про які повідомив WCCFTech — що TSMC підвищує ціни на чипи для Apple, особливо з огляду на те, що попит з боку ШІ стискає виробничі потужності для інших напівпровідників. Також Купертіно нібито може втратити пріоритет у виробництві. Втім, це лише припущення, і навіть якщо вони правдиві, компанії навряд чи публічно розкриватимуть таку інформацію.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Успіх NVIDIA безпосередньо пов’язаний із хайпом навколо ШІ: багато технологічних компаній вкладають кошти в закупівлю тисяч, а інколи й сотень тисяч GPU, щоб отримати обчислювальні ресурси для навчання найпросунутіших моделей. Оскільки NVIDIA фактично домінує на ринку ШI-процесорів, компанія “друкує гроші” доти, доки бізнес вірить, що додаткова обчислювальна потужність приносить більше прибутку. Якщо ж ШІ-бульбашка лусне й залишиться багато дата-центрів без клієнтів, Apple, імовірно, знову поверне собі статус найбільшого клієнта TSMC.

Джерело: TomsHardware