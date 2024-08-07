Дешевше за Gemini 1.5 Pro: OpenAI знизила ціни на доступ до моделі GPT-4o

GPT-4o — це найдосконаліша мультимодальна модель від OpenAI, яка тепер стане доступнішою. Компанія оголосила, що нова модель gpt-4o-2024-08-06 тепер доступна за $2,50 за 1 млн вхідних токенів та $10,00 за 1 млн вихідних токенів.

У порівнянні з gpt-4o-2024-05-13, ці нові ціни на 50% нижчі для вхідних токенів і на 33% нижчі для вихідних токенів. Для порівняння, модель Gemini 1.5 Pro коштує $3,50 за 1 млн вхідних токенів і $10,50 за 1 млн вихідних токенів.

Триваюча цінова війна між OpenAI та Google, відзначена недавнім значним зниженням цін обома компаніями, є багатообіцяючою подією для розробників. Очікується, що ця посилена конкуренція стимулюватиме інновації, що призведе до ще більш потужних і доступних великих мовних моделей у майбутньому.

На DevDay 2023 OpenAI вперше анонсував режим JSON, який генерує дійсні видачі JSON з моделі, але відповідь не відповідала певній схемі. Тепер OpenAI анонсувала Structured Outputs в API, які гарантують, що згенеровані моделлю видачі точно відповідатимуть схемам JSON, наданим розробниками. Ця функція Structured Outputs тепер загальнодоступна в API.

OpenAI оновила свої Python і Node SDK з вбудованою підтримкою Structured Outputs. Structured Outputs з викликом функцій тепер доступні на всіх моделях OpenAI, які підтримують виклик функцій в API. Це розповсюджується на gpt-4o, gpt-4o-mini, gpt-4-0613 і gpt-3.5-turbo-0613. Цю можливість можна використовувати в Chat Completions API, Assistants API і Batch API, навіть із візуальними введеннями.

Structured Outputs з форматами відповідей доступні для gpt-4o-mini та gpt-4o-2024-08-06, а також будь-яких моделей, налаштованих на основі цих моделей. Цю можливість можна використовувати в Chat Completions API, Assistants API та Batch API, а також із візуальними введеннями.

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Джерело: neowin